Fortsatt fulle fly hos SAS: – Kan være en full avgang på fredag om 14 dager

Til tross for nye veiledninger må man belage seg på fulle fly i tiden fremover, advarer SAS. Samferdselsdepartementet sier de vil forsikre seg om at veilederen blir fulgt.

Da Geir Jensen og sønnen Ronny Martinsen fra Skien skulle ta flyet fra Gardermoen til Bergen fikk han seg et sjokk.

SAS-flyet var ifølge Jensen helt fullt. Dette til tross for at FHI den 27. april la ut en ny veileder hvor de anbefalte fly å ha minst et tomt sete mellom passasjerene, så lenge de ikke fløy med personer fra egen husstand.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en sms til VG at helsemyndighetenes råd er tydelige og at de forventer at selskapene følger disse.

– Etter å ha mottatt meldinger om for fulle fly har Samferdselsdepartementet hatt dialog med selskapene for å forsikre oss om at veilederen vil bli fulgt. Helsemyndighetene vil vurdere behov for ytterligere tiltak hvis ikke rådene følges, skriver han videre.

I KARANTENE: Etter seks uker i selvpålagt karantene i Sandefjord dro Geir Jensen og Ronny Martinsen til Bergen for å jobbe. Flyet til Bergen hadde ifølge Jensen ikke ett ledig sete. Foto: Privat

– Ingen ledige plasser

Også Jensen reagerer på dette.

– Det var pussig da vi på grunn av coronaviruset ikke fikk servert kaffe. Men der gikk de om hverandre. Det ble ikke vist hensyn til de nye reglene, sier Jensen til VG.

Han og sønnen skulle reise fra Sandefjord til Bergen for jobb, men siden ingen av flyene fra Torp gikk direkte til Flesland, valgte de å dra fra Gardermoen.

– Før vi reiste fikk vi beskjed om at vi ikke kunne sitte ved siden av hverandre, men på flyet var det ingen ledige plasser som vi kunne se, forklarer Jensen, før han legger til at det var reiseselskapet som informerte dem om dette.

– Ikke sporet smitte tilbake til fly

Det fulle flyet har ifølge Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, en naturlig forklaring.

– Det som har skjedd er at mange har bestilt plass på flyet fra før og den veilederen kom i forrige uke. Vi kaster ikke av passasjerer som allerede har plass på flyet, forklarer Johansen, før han legger til;

– De som er reisende får ikke fly hvis man viser symptomer eller er syk.

Han presiserer også at de gjennomfører strenge smittevernstiltak, og at luften i flykabinen skiftes ut hyppig gjennom et Hepa-filter, som man også bruker på sykehus.

– For oss bekjent er det ikke sporet noe smitte tilbake til fly, til tross for at mange flyr her i Norge.

Spår flere fulle fly

Han tør ikke sette en dato for når reisende ikke risikerer å havne på et fullt fly igjen, men legger til at de jobber for å unngå at for mange tar samme fly.

– Det har vi gjort, men det er lengre mellom flyene. Når det er sagt er det ikke ekstremt fulle fly.

– Det er vanskelig å sette en dato for det. Det kan være en full avgang på fredag om 14 dager.

I tillegg presiserer Johansen at de flyr mye for helsesektoren og andre som har viktige jobber.

– Vi er avhengige fly i dette langstrakte landet.

