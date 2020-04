VANT: Anne Stine Sæther (nederst), Shazia Majid (øverst til høyre) og Sofie Amalie Fraser (øverst til høyre). I tillegg vant Eirik Mosveen.

VG vant SKUP-prisen

VG vant SKUP-prisen for saken «Helsereformens konsekvenser», som blant annet handlet om transport av eldre pasienter.

VG-journalistene Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen sto bak årets prisvinner. Saken «Helsereformens konsekvenser» undersøkte konsekvensene av Samhandlingsreformen.

Gjennom flere artikler viste VG kritikkverdige forhold rundt transport av eldre pasienter og hvordan norske kommuner har betalt 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene fra 2012 til 2018.

«Årets Skup-prisvinner har gjort en imponerende jobb med å ta for seg noe så komplekst og omfattende som samhandlingsreformen», skriver juryen i sin begrunnelse.

« De har gjort et kartleggingsarbeid som ikke tidligere er blitt gjort, og de har avslørt hvordan norske kommuner har endte opp med å betale nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene», skriver de videre.

Digital prisseremoni

Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Journalistikk deler ut prisen. Lederen av SKUP-juryen, tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen, leste opp vinnerne og juryens begrunnelse.

På grunn av corona-krisen ble årets prisseremoni avholdt digitalt.

I tillegg til VG som vant SKUP-prisen, ble det utdelt tre SKUP-diplomer. TV2 fikk diplom for «Kunstgressbløffen», Dagbladet for «Glidens pris» og NRK for «Trigger Warning».

Her er juryens begrunnelse:

SKUP-VINNER 2019:

«Helsereformens konsekvenser»

Vi journalister kjenner som regel vår besøkelsestid når store, inngripende reformer er på trappene. Da er vi der for å målbære vesentlig kritikk og relevante innvendinger. Også i den umiddelbare tiden etter at de vidtrekkende tiltakene er iverksatt, sørger vi for at kritiske røster kommer til orde i mediene. Men hva skjer når den første stormen har stilnet? Når interessegruppene ikke lenger ber om taletid. Hvem tar jobben med å ettergå reformenes egentlige virkning på samfunnet, hva politikken gjør med livene våre og de tjenestene vi setter vår lit til at staten skal ivareta?

Årets Skup-prisvinner har valgt å gå inn i en av vår tids store reformer. De har gjort et kartleggingsarbeid som ikke tidligere er blitt gjort, og de har avslørt hvordan norske kommuner har endte opp med å betale nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene. Reformen som skulle sørge for færre liggedøgn og for bedre samhandling i helsevesenet, har i stedet lagt uforholdsmessige store byrder på kommunene. Men den høyeste prisen er det de eldre og syke som har måtte betale i form av påkjenningene fra timelange nattransporter i ambulanse, de såkalte grønne turene.

Årets Skup-prisvinner har gjort en imponerende jobb med å ta for seg noe så komplekst og omfattende som samhandlingsreformen. Gjennom nitid innsynsarbeid, journalister som selv har lært seg koding, og med evnen til å sette funnene i sammenheng, har de klart å bryte graveprosjektet ned til saker som berører og opprører, og til journalistikk som virkelig får frem politikkens utilsiktede, men brutale konsekvenser.

Juryen gratulerer Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen med SKUP-prisen 2019.

Publisert: 25.04.20 kl. 21:04

