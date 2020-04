Klikk for å aktivere kartet

Fulle 30-åringer tisset på bensinstasjon - slapp bot mot vasking

Natt til søndag ble tre menn i 30-årene fanget på video mens de latet vannet inne på en bensinstasjon i Drøbak. Nå må de stå for rengjøringen.

Oppdatert nå nettopp

Øst politidistrikt sendt søndag ut en Twitter-melding der de forklarte forløpet:

«I natt, mens nattevakten var på lageret, skal tre menn ha urinert inne på en bensinstasjon. De ansatte fant igjen en bil på kameraene fra hendelsen.»

Operasjonsleder Terje Marstad sier til VG at hendelsen fant sted nær klokken 03 natt til søndag på Shell/7-Eleven i Drøbak.

– Så har vi via videovervåking kommet fram til når det skjedde og hvordan det skjedde og tatt kontakt med involverte, forteller han.

– Det er godt voksne folk, menn i 30-årene. Vi fikk kontakt med én, og fikk hjelp til å komme i kontakt med resten også. De har vært ganske beklagende og fremstått som angrende syndere, sier operasjonslederen.

les også Tok taxi fra København til Oslo - stakk fra regningen

– Var det beruselse med i bildet?

– Ja, det er ingen grunn til å tvile på at det var beruselse inne i bildet, sier han.

Forslaget om at de tre kunne gjøre rent for å gjøre opp for seg, kom fra bensinstasjonen.

– Hva synes du om en sånn løsning?

– Løsningen er adekvat, bare det blir gullende rent der det var grisete. Men det er et veldig godt alternativt for dem, i stedet for flere tusen kroner i forelegg, påpeker Marstad.

Satsene for urinering på offentlig sted varierer mellom politidistriktene, men kan være på 4-6000 kroner.

Publisert: 26.04.20 kl. 13:59 Oppdatert: 26.04.20 kl. 14:30

Les også

Mer om Krim

Fra andre aviser