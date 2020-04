SOLRIKT: Tre av fondene den påtroppende oljefondsjefen har investert i er registrert på Caymanøyene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik investerte Tangen før han fikk Oljefond-jobben

Nicolai Tangen (53) hadde ved årsskiftet investert i flere fond registrert i skatteparadiser. Tangen opplyser til VG at han allerede har solgt seg ut av den største investeringen.

Sent onsdag kveld fikk Norges Banks representantskap oversendt svar på 26 spørsmål de stilte om ansettelsen av ny oljefond-sjef Nicolai Tangen. Representantskapet, ledet av Julie Brodtkorb, fører tilsyn med sentralbanken på vegne av Stortinget.

Dokumentet er på 83 sider og inneholder en rekke vedlegg, deriblant oversikter som viser hvor den erfarne forvalteren selv har investert sine private midler.

VG har gjort en opptelling, som viser at Tangen personlig hadde investert vel 67 millioner pund i ulike fond og investeringsselskaper basert i skatteparadiser ved årsskiftet. Det tilsvarte vel 785 millioner norske kroner.

Her er listen:

284.913.910 kroner: «The Russian Prosperity Fund». Registrert på Caymanøyene.

128.588.898 kroner: «Ennismore European Smaller Corporation Companies Hedge Fund». Registrert på Caymanøyene.

64.887.611 kroner: «Broadwalk Select Services Fund, Ltd.» Registrert på Caymanøyene.

58.075.111 kroner: «Egerton Long-Short (EUR, GBP & NOK) Limited». Registrert på De britiske jomfruøyer.

Ifølge redegjørelsen, skal Tangen ikke lenger være aktiv investor. Tangen har derfor, ifølge Norges Bank, allerede søkt om å få selge seg ut av fond forvaltet av andre enn fondet han selv grunnla, AKO Capital.

Tangen hadde også investert i disse investeringselskapene:

173.212.192 kroner: «Northzone IX LP». Registrert på Jersey.

76.311.650 kroner: «Runa Capital Fund I L.P.» Registrert på Caymanøyene.

Disse investeringene kommer tillegg til eierandeler i AKO Capital, investeringene i AKO Trust, og pengene som er satt bort i hans veldedige organisasjon, AKO Foundation.

FINANSMANN: Etter planen tar Nicolai Tangen over som oljefondsjef i september. Foto: Nina E. Rangoy

Stor Russland-investering

De fire fondene investerer i forskjellige bransjer og markeder. Ennismore-fondet investerer, for eksempel, i hovedsak i mindre europeiske selskaper. Den største investeringen, på nesten 25 millioner pund, var i «The Russian Prosperity Fund». Fondet er registrert på Caymanøyene.

Ifølge Bloomberg investerer fondet i russiske verdipapirer. 70 prosent investeres i større, kjente russiske selskaper.

– Jeg har tidligere vært investert i Russian Prosperity Fund. Andelene i dette fondet er nå innløst, skriver Nicolai Tangen i en e-post til VG.

Svaret blir videreformidlet av Norges Bank.

– Hva tenker du om at du tidligere har gjort slike investeringer, med tanke på din nye rolle som Oljefond-sjef i Norge – hvor det har vært et uttalt mål å jobbe mot skatteparadis i utenrikspolitikken?

– Dette er et Cayman-registrert fond på linje med cirka 60 prosent av denne typen fond i Europa, skriver Tangen.

Lager avtale

Da Tangen 26. mars i år fikk jobben som oljefond-sjef, var han god for rundt syv milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Tangen har i tillegg gitt rundt fem milliarder kroner til stiftelsen AKO Foundation, som deler ut penger til veldedige formål.

Norges Bank jobber med detaljene i en avtale for å avklare hva som skal skje med Tangens formue når han etter planen tiltrer som oljefondsjef i september.

I svarbrevet til representantskapet skrev Norges Bank at en anbefaling om hvordan potensielle interessekonflikter skal håndteres vil bli lagt frem for hovedstyret i et møte 27. mai.

Da har det gått to måneder siden han ble lansert som ny leder av Oljefondet.

UTNEVNT: Tangen ble utnevnt til ny sjef for Oljefondet den 26. mars i år. Yngve Slyngstad annonserte sin etterfølger. Foto: Ole Berg-Rusten

Gis til stiftelse

Norges Bank skriver at forvaltningen av Tangens andel av AKO-fondene settes bort til et forvaltningsselskap han selv utpeker. Det legges ifølge banken opp til at investeringene «fryses».

Det vil si at det ikke skal kjøpes eller selges andeler i fondene i ansettelsesperioden.

– Noen av dine investeringer blir overført til AKO Foundation i stedet for å innløses. Hva er årsaken til dette og kan det skape uheldige bindinger for deg som oljefond-sjef?

– Dette er investeringer som ikke kan innløses fordi de har lengre løpetid (som nevnt i Taylor Wessing-brevet), og at de blir gitt til Stiftelsen nettopp for at det ikke skal være bindinger, skriver Tangen.

Ved årsskiftet var investeringene i «Runa Capital Fund I L.P. Investment» og «Northzone IX LP» verdt knappe 250 millioner kroner.

Norges Banks redegjørelse Norges Bank har redegjort for Nicolai Tangens personlige investeringer på side 6 og 7 i sitt svarbrev til representantskapet. Banken har også vedlagt et dokument fra advokatfirmaet Taylor Wessing.

Norges Bank skriver følgende:

«Tangens øvrige engasjementer

Som vist til ovenfor har Tangen i dag også direkte eierandeler i flere ulike fond, herunder AKO-fond. Tangen vil overføre forvaltningen av disse AKO-fondene til et forvaltningsselskap utpekt av ham, og det legges opp til at investeringene «fryses», dvs. at det ikke skal kjøpes eller selges andeler fondene i ansettelsesperioden. Videre er det allerede søkt om innløsning av andeler i fond forvaltet av andre forvaltere enn AKO. Noen personlige investeringer i Venture Capital-fond har en lengre tidshorisont, og kan derfor ikke innløses på samme måte. Disse vil bli gitt i gave til AKO Foundation.»

Sitter i styret

AKO Foundation er en veldedig stiftelse som ble grunnlagt i 2013. Hovedfokuset er på støtte til utdanning, blant annet for jenter i den tredje verden.

Stiftelsen står også bak det omstridte kunstsilo-prosjektet i Kristiansand.

– Kontroll med selskapet ligger hos medlemmene som er ansvarlige for oppnevning av styret (trustees journ. anm), skriver Norges Bank.

Norges Bank understreker at Nicolai Tangen ikke oppnevner styret. Det gjør David Woodburn og Nicola Staples. I dag er styremedlemmene Nicolai Tangen, Katja Tangen, Henrik Syse, David Woodburn og Sally Procopis.

TILSYN: Julie Brodtkorb leder Norges Banks representantskap. Foto: Tore Kristiansen

