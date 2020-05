Justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil opprette 45 nye stillinger til namsmannen. Foto: Terje Bendiksby

Vil opprette 45 nye stillinger hos namsmannen

Justis- og beredskapsdepartementet forventer at tiltakene mot coronapandemien vil gi en ekstraordinær økning i saker til namsmannen i 2020.

Nå nettopp

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 17,5 millioner kroner til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen.

Hvis den som skylder penger ikke gjør opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg.

– Namsmannens saker er tidskritiske, samfunnskritiske og har stor betydning for rettssikkerheten. De 45 stillingene vi foreslår opprettet skal håndtere restanser og ta unna nye saker som kommer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Namsmannen har ikke kapasitet til å behandle den antatte økningen i antall saker som følge av de iverksatte smittereduserende tiltakene opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at ellers levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs mens de venter på inndrivelse. Der er derfor helt nødvendig at vi styrker namsmannen, sier Mæland.

Tirsdag legger Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020.

les også SV og Høyre: Vil tvinge ned inkassogebyrene

Tidlig i april lanserte Høyre og SV forslag som kan bety et milliardkutt i gebyrene som folk med betalingsvansker må betale til inkassoselskapene.

Dette var noen av forslagene:

** Kutte gebyrene på småkrav på under 500 kroner. Det skal bare være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag.

** For et krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er en reduksjon på 80 prosent.

** Halvere purregebyret som kommuner og offentlige etater kan legge på ubetalte regninger, fra 70 til 35 kroner.

Leder for Virke Inkasso og Økonomi, Aleksander Holand Nordahl, mente at det ikke ville komme mange nye inkassosaker fremover.

– Vi anbefaler alle medlemmene om å være varsomme med å føre inkassosaker til namsmannen, sa Nordahl.

Publisert: 12.05.20 kl. 08:00

Fra andre aviser