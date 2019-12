PÅ VEI UT AV ISEN: Slik så veien ut av isen ut fra broen på «Lance» fredag klokka 10.53.

«Lance» ute på åpent hav – setter kurs mot Longyearbyen

ARKTIS (VG) Etter 14 dager på det samme isflaket, løsnet endelig «Lance» i natt. Fredag formiddag er de ute på åpent hav.

VGs journalist om bord melder klokken 13.35 at det nå er svart vann, med noen få hvite isklumper, så langt øyet kan se.

– Nå er det godt. Nå vet vi at vi er ute, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

– Nå er det bare å sette kursen mot Longyearbyen.

– Fikk lønn for strevet

Hadde det ikke vært for hardt arbeid for egen maskin, hadde de vært på isflaket ennå, ifølge polfarer Børge Ousland.

Han innrømmer at det var vanskelig da skipet måtte kjempe seg fremover meter etter meter.

– Da var jeg litt nervøs, men det var bare å stampe på en meter av gangen. Det var utrolig at vi klarte å sage oss ut, og at vi fikk lønn for strevet og all den jobbingen. Hardt arbeid var det som skulle til, hvis ikke hadde vi vært der ennå, sier Børge Ousland til VG fredag morgen.

– Nå ser det faktisk ut til at vi er på vei ut i åpent vann. At vi klarte å komme ut av egen maskin. Det er helt fantastisk. Det er et skikkelig eventyr, denne delen av ekspedisjonen, fortsetter han.







LØS FRA ISEN: Natt til fredag var «Lance» endelig fri fra isflaket det har sittet fast i.

Nytt parti med is

Rundt klokken 09.45 opplyser VGs journalist at de har kommet til et parti med tykk is igjen. De trodde egentlig de skulle være forbi alle slike.

Isen er imidlertid langt fra like tykk og vanskelig som den isen de kom seg ut av i natt.

Ved 11.40-tiden beveger skipet seg sakte sørover, og kapteinen prøver å finne veier ut gjennom det kaotiske råksystemet som preger iskanten.

Ousland sier at han gleder seg til å se stripen av horisont og lys i sør.

– Når vi kommer ut i Barentshavet vil det bli lysere i sør. Og det gleder jeg meg til. Nå er jeg lei av mørket. Nå går vi mot lysere tider.

Kom seg løs

Stemningen på broen var fredag morgen til å ta og føle på. Gjengen på «Lance» hadde tilbakelagt en svært dramatisk natt, som hadde bestått av både vill glede og stor fortvilelse.

Det var like etter klokken 01.00 at jubelen sto i taket, da skipet endelig løsnet fra isen etter en dag med beinhard jobbing. Da hadde det sittet fast i det samme isflaket i 14. dager.

– Stemningen var magisk. Det var skriking og folk kom løpende opp trappen, sier VGs fotograf Jørgen Braastad, som var på broen da skipet løsnet.

Men utfordringene var langt fra over, noe også sivilingeniør og oppdagelsesreisende Knut Espen Solberg advarte om.

– Nå må vi for guds skyld ikke sette oss fast igjen. Isflaket har ikke sprukket opp og vi må snu. Vi er ikke helt i mål, men det er et kjempeskritt i riktig retning, sa han like etter at skipet løsnet.

Men «Lance» satt seg fast igjen. Bare to timer etter at det løsnet, kilte skipet seg fast på styrbord side av råken, slik at det kun hadde vann på babord side.

Mannskapet prøvde å påvirke situasjonen ved å flytte 25 kubikk drivstoff bakover i båten, og heldigvis tok det ikke mer enn en time før «Lance» igjen hadde vann rundt seg, ifølge skipsdagboken.

Like før klokken 07.00 nådde det en råk med åpent vann.

