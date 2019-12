BYTTET JOBB: Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo frem til mars i år. Da ble han sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Fredrik Solstad

Spesialenheten om Sjøvold-saken: Uavklarte forhold

Spesialenheten antok tidligere at de viktigste etterforskningskrittene i saken mot PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ville være ferdige før nyttår. Nå er det «uavklarte forhold».

– Etterforskingen er ikke avsluttet. Det er fortsatt uavklarte forhold, som det må brukes tid på å få belyst, skriver etterforskingsleder Kari-Anne Hille Valla til VG.

På spørsmål om når hun skal sende sin innstilling til Spesialenhetens sjef for vurdering, svarer hun:

– Det er ikke mulig å besvare når innstilling vil bli oversendt sjefen.

ETTERFORSKINGSLEDER: Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten. Foto: Tore Kristiansen

Ulovlig våpenoppbevaring

VG avslørte i slutten av oktober at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold over flere år hadde oppbevart minst to håndvåpen ulovlig.

Den tidligre politimesteren i Oslo kalte det da en «ren vennetjeneste» overfor enken etter en losjebror fra Odd Fellow i Vestfold som døde i 2008.

1. november iverksatte Spesialenheten for politisaker full etterforskning. Deres jobb er å etterforske saker hvor det er mistanke om at polititjenestepersoner har brutt loven på jobb.

Valla i Spesialenheten leder nå en etterforskning mot Sjøvold for å avklare om han har begått tjenestefeil. De etterforsker også om han har brutt våpenloven.

– Det er ikke tatt ut noen siktelse i saken mot Sjøvold, skriver Valla.

Våpenamnesti-forvirring

Sjøvold selv hevder han leverte våpnene inn under et våpenamnesti. Det er opplysninger som er blitt bestridt av en toppleder i Oslo politidistrikt.

Politidistriktet har også opplyst at våpnene først ble lagt i en safe og senere «administrativt» overført til et våpenamnesti, men de har ikke besvart noen spørsmål om hva dette innebar praktisk eller juridisk.

Om ulovlige våpen blir levert under våpenamnesti kan ikke den som innleverer dem bli straffet. På samme vis kan man bli straffet utenom våpenamnestier.

Det eneste aktuelle våpenanmestiet i saken er fra 1. mars til 31. mai i 2017.

FORSVARER: Erling O. Lyngtveit er Sjøvolds advokat. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Nekter innsyn

VG har bedt om innsyn i Sjøvold innleveringsblankett for å få avklart hvilken dato den tidligere politimesteren i Oslo innleverte våpnene på sin egen arbeidsplass.

Det vil verken Oslo politidistrikt eller Politidirektoratet (POD) at offentligheten skal få kjennskap til.

«Politidirektoratet mener at innsyn i de aktuelle opplysningene vil kunne legge føringer på den videre etterforskningen, samt føre til tilpasning av forklaringer fra vitner,» skriver POD i et klageavslag.

Sjøvolds forsvarer er Erling O. Lyngtveit. Han mener PST-sjefen ikke har begått tjenestefeil. Lyngtveit har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

Publisert: 21.12.19 kl. 14:58

