LA UT INNLEGG: Durek Verrett. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Nina Eirin Rangøy

Durek Verrett på Instagram: – Utrolig lei meg for tapet deres

På Instagram skriver Durek Verrett nå at han ikke kommenterer Ari Behns bortang ytterligere.

Oppdatert nå nettopp

– Av dyp respekt for Märtha og Aris barn, vil jeg ikke kommentere deres fars bortgang. Hverken nå eller senere, annet enn at jeg vil si at jeg er utrolig lei meg for tapet deres, står det på et bildet Durek Verrett har postet på Instagram.

Durek Verrett er prinsesse Märtha Louises kjæreste, og forholdet deres ble bekreftet i mai 2019.

Forfatteren Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Fra 2002–2016 var han gift med prinsesse Märtha Louise. Sammen fikk de tre barn.

Ari Behn ble bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar.

Publisert: 05.01.20 kl. 18:27 Oppdatert: 05.01.20 kl. 19:45

Mer om

Flere artikler