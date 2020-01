Per Heimly om den siste samtalen med Ari: Prøvde å få ham til å holde ut

Én av Ari Behns nærmeste venner, Per Heimly, forteller om den siste samtalen med sin «blodsbror».

Oppdatert nå nettopp

Fredag tok han et siste farvel sammen med en fullsatt Oslo domkirke. Heimly har omtalt avdøde Ari Behn som sin aller beste venn og «blodsbror», og sier han forsøkte å få ham ut av mørke til siste slutt.

– Jeg snakket med ham på julaften og var ordentlig masete på ham om å «stay in there», og at ting alltid vil komme til å bli bedre. Man må bare komme gjennom smerten, man må holde ut, sier Heimly i et minneprogram om Ari Behn på NRK.

Les også: - En utrolig vakker seanse

Se Maud Angelicas vakre ord om sin far:

Han forteller at det siste året var spesielt vondt for sin gode kompis.

– Han hadde også en del fysiske plager, og var veldig nedfor. Tom for kraft og energi.

En hel nasjon fikk tatt farvel med den avdøde forfatteren og kustneren da han ble bisatt i Oslo domkirke. Flere kjente personligheter var til stede, men domkirken var også åpen for at allmennheten skulle få være vitne til bisettelsen.

I en drøy time fikk de tilstedeværende høre sterke minnetaler fra eldstedatteren Maud, søsken og foreldre.

– Jeg syntes det var en utrolig vakker seanse. Det var noe av det fineste jeg har vært med på i hele mitt liv. Det var veldig rolig og veldig verdig, sier Heimly til VG utenfor Theatercafeen i Oslo.

Sterkest inntrykk gjorde førstnevnte Maud Angelica, som holdt en rørende tale og hyllest til sin far og oppfordret alle som kjenner på vonde tanker og følelser om å be om hjelp.

– Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei, sa hun.

På spørsmål om hvordan han opplevde talen til Maud Angelica, svarte Per:

– Det var noe av det sterkeste jeg har hørt i hele mitt liv. Jeg er så utrolig glad for å se Ari i henne – både kraft og gjerning går i generasjoner. Det var utrolig tøft av henne og det tror jeg rørte hele Norge.

Se hele bisettelsen her:

Behns nærmeste har vært åpen om at hans psykiske plager, og familien har fått ros fra flere eksperter for åpenheten de selv utviste da de meddelte at han tok sitt eget liv 1. juledag.

Prinsesse Märtha Louise kom også fredag med minnesord om sin eksmann, hvor hun snakket om den «usynlige» sykdommen som tok ham bort så altfor tidlig.

«En usynlig sykdom tok mer og mer overhånd i deg, for sånn er det når den psykiske helsen svikter. Over lang tid så vi deg gradvis bli borte, men vi holdt fast i troen på at dette skulle gå bra. Familien din kjempet for deg. De har stått der for deg dag og natt».

Publisert: 04.01.20 kl. 09:28 Oppdatert: 04.01.20 kl. 09:42

Mer om

Flere artikler