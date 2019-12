Moss tok farvel med Ari Behn

Flere hundre personer møtte opp i fakkeltog til minne om Ari Behn i hans barndomsby Moss.

– Vi var veldig glade i Ari og vil gjerne hedre ham. Vi er mange som fortsatt er i sjokk, og da kan det være fint å samles og prate. Jeg følte at dette var noe jeg bare måtte få til, sa initiativtager Heidi Sjøstrøm til NRK.

Sjøstrøm gikk på ungdomsskolen og videregående med Behn, og det var hun som tok initiativet til å samles i et fakkeltog. Toget gikk fra Høyvekta i Moss klokken 17 søndag og endte opp ved Moss kirke.











FAKKELTOG: Folk gikk i fakkeltog for Ari Behn i hans hjemby Moss.

Ifølge statskanalen var det kjøpt inn 450 fakler på forhånd. På Facebook arrangementet var det varslet at det skulle komme om lag 150 delta i fakkeltoget, men oppmøtet var langt større.

– Det er så godt å se dere. For noen få dager siden visste vi ikke at vi skulle stå her i dag. Heidi visste heller ikke hva hun satte i gang da hun la ut en post på Facebook med en oppfordring til fakkeltog, sa Arne Kristian Løvik Stellander til de fremmøtte i Moss sentrum.

Han er en av dem som står bak arrangementet. Løvik Stellander forteller VG at det er flere grunner til at de ville arrangere et fakkeltog.

– For det første vil vi minnes Ari og hvem han var. Det andre er at vi vil ha fokus på psykisk helse. Det er mange som sliter, og vi ser det ikke. Derfor har vi tatt et ekstra tak og samlet oss til et fakkeltog med et påfølgende arrangement inne i Moss kirke.

– Veldig god til å se mennesker

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, deltok også i fakkeltoget. Hun forteller at Behn har betydd mye for mange i kommunen.

– Jeg tror de aller fleste kjente ham. Han hadde en veldig sterk personlighet. Var inkluderende, raus og veldig god til å se mennesker.

Les også: Roser familiens åpenhet etter Behns død: – Mange flere forstår at man kan ringe om hjelp

Tollerud sier hun har blitt kontaktet av mange som sier de har hatt et ønske om å samles og hedre Behn, og vise at de står i ring rundt familien hans.

Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn, opplyste til VG at familien dessverre ikke fikk deltatt i fakkeltoget. Gjennom Håkonsund fortalte familien at de setter svært stor pris på at det arrangeres, og at de er takknemlige for at så mange hedrer ham på denne måten.

Etter Behns død 1. juledag ble det fredag lagt ut en kondolanseprotokoll på Moss rådhus. Protokollen blir liggende til bisettelsen i Oslo domkirke fredag 3. januar.

Publisert: 29.12.19 kl. 20:37

