TRØSTEKLEM: Fabian Stang kom syklende forbi Venstre-leder Trine Skei Grande utenfor regjeringens representasjonsbolig ved Slottsparken. Etter Venstres valgresultater var det trolig ekstra godt med en varm klem. Foto: Terje Bringedal, VG

Krav fra lokale Venstre-topper: Vil skifte ut Grande

Etter nok et begredelig Venstre-valg, mener partiets ordførerkandidater Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal at tiden er inne for å skifte ut hele partiledelsen. Men partilederen selv nekter å gå.

Med en oppslutning på 3,8 prosent på landsbasis, har partiet hatt en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra valget i 2015.

Nå er flere partimedlemmer landet rundt krystallklare: Noe må gjøres.

– Det er en tid for alt. Tiden er inne for å skifte hele partiledelsen, og det bør skje i god tid før stortingsvalget, på Venstre-landsmøtet neste år, sier Børresen til VG.

– Det er første og beste anledning til å gå videre. Jeg tror at også partiledelsen ser at vi må åpne opp. For det gror godt bak Trine. Hun har selv sørget for at det er god rekruttering bak henne. Det skal hun ha, legger han til.

BØRRE BRUMMER: Børre Børresen og Venstre i Tana opplevde et valgresultat på over ni prosent. Nå vil han fjerne både partileder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen for å gi plass til en helt ny ledelse. Foto: Venstre

Gruppeleder og ordførerkandidat i Stjørdal, Leif Eggen, sier at Grandes tid som partileder bør være over.

– Trine er fabelaktig og flink, men nå har vi i så mange år bare hatt som utgangspunkt at vi skal overleve hvert år. For å komme mer på offensiven, tror jeg at partiet har behov for en ny partileder som kan lede an mot stortingsvalget i 2021, sier Leif Eggen.

Han sier han også er innstilt på ta konsekvensene av et dårlig valg i Stjørdal, hvor partiet gikk tilbake med 1,2 prosent til 2,7.

– Jeg kommer til å stå på i fire år, men valgresultatet forteller at jeg har sviktet som gruppeleder og ordførerkandidat: Jeg vil derfor slippe til andre ved neste korsvei. Det mener jeg også Trine bør gjøre. Jeg opplever at hun «har mistet garderoben», som man sier på fotballspråket, sier han.

Flere kandidater

Eggen er lite i tvil om hvem som bør overta.

– Abid Raja er den naturlige kandidaten, som kan få tilbake gløden i partiet, så får vi velge inn andre i ledelsen som kan holde ham litt i ørene.

Også Børresen trekker også frem Abid Raja som en aktuell kandidat.

– Han har evnen til å snakke med folk, og ikke til folk. Det er en mann som har stått i stormer, og han har et godt grønt hjerte, sier Børresen som også nevner stortingsrepresentant Guri Melby og statssekretær Sveinung Rotevatn som gode kandidater til Venstre-ledelsen.

Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid, som også er ordførerkandidat i den nye kommunen Stad, er også en av kandidatene, mener han.

– Når en mann som Alfred Bjørlo oppnår et Venstre-resultat på 36 prosent i sin nye kommune, kan han gjøre en god jobb også sentralt. Gunhild Berge Stang er ordfører i Fjaler, og er meget dyktig – med 20 prosents oppslutning i valget mandag, sier Børresen som også peker på stortingsrepresentantene Abid Raja og Guri Melby samt statssekretær Sveinung Rotevatn som aktuelle lederemner.

ALFRED I FRONT: Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid fikk en oppslutning på 36,1 i sin kommune. Trine Skei Grande fikk 3,8 på landsbasis. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bjørlo selv ble så oppspilt og glad av valgresultatet at han knapt fikk blund på øyet natt til tirsdag. Det sentrale resultatet på under fire prosent, slår ut på motsatt side av Bjørlos følelsesregister.

– Det er altfor dårlig. Det må gå an å være skuffet over landsresultatet. Jeg mener det er rom for et større liberalt parti i Norge – slik det er i Sverige, sier Alfred Bjørlo til VG.

– Bør partiet vurdere å skifte ut ledelsen?

– Jeg har ikke lyst til å si det nå. Men vi må ta en snarlig og grundig evaluering av resultatet. Så blir neste skritt å bygge et lag for fremtiden. Da må vi alle være åpne for å se på både partiets politiske profil og personellmessige sammensetning.

Uaktuelt

Men helt siden valgresultatene kom har partileder Trine Skei Grande vært klar på at det ikke er aktuelt for henne å gi seg.

– Jeg har ikke tenkt til å gjøre det, men jeg skal la valgkomiteen få lov til å gjøre jobben sin.

Da VG møter henne ved statsministerboligen tirsdag ettermiddag er hun tydelig på at heller ikke hun er fornøyd med oppslutningen.

– Selv om vi hadde en god valgkamp, der vi løftet oss fra målingene på 1-tallet til nesten å klare 4, så er vi ikke fornøyd. Det er et valg med mange rare utslag, som jeg tror alle politikere i alle partier må tenker over, sier hun.

Børresen betegner resultatet som «begredelig»:

– Det er et begredelig resultat. Trine Skei Grande har ledet partiet på en bra måte. To valg på rundt fire prosent er imidlertid ikke godt nok. Det er en tid for alt. Nå har vi i lengre tid hatt denne ledelsen i partiet. Jeg mener at det nå vil være naturlig å evaluere både politikken vår og partiledelsen. 2020-landsmøtet bør vi bruke til fornying, sier han.

Skei Grande sier hun er glad for flere aktuelle lederkandidater.

– Jeg synes det er kjempebra at det er flere som skraper på døren bak meg. Det er en sånn leder jeg vil være. Jeg vil at det skal gro bak meg, og at det ikke skal være helt dødt når jeg snur meg,

– Har ikke jobbet godt nok

Ordfører i Vestre Slidre kommune, Eivind Brenna, mener at partiet har en lang vei å gå.

– Det er viktig å være tydelig på at vi er et landsdekkende parti. MDG har for eksempel tatt over en del av våre velgere på klima. Vi må være mer synlige på hvordan vi vil utvikle distriktene. Det har det ikke blitt jobbet godt nok.

– Hvem er det som ikke har jobbet godt nok?

– Jeg vil ikke gi skylden til partilederen. Hun har stått på hele tiden, hun ser folk og er en flink og lydhør leder. Det er hele apparatet som ikke ha vært flinke nok, sier han til VG.

LANGT TIL TOPPEN: Gunhild Berge Stang avbildet sammen med stortingsrepresentant Abid Raja under en fjelltur til Trolltunga i den innledende valgkampen sist sommer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Gunhild Berge Stang er Venstre-ordfører i Fjaler, og gikk fra 10,5 prosent i 2015 til 20,8 prosent ved 2019-valget.

– Hva tenker du om resultatet på landsplan på 3–4 prosent?

– Det er som forventet, men altfor svakt. Det er et resultat av at Venstre er et godt lokalparti mange steder, samtidig som vi sliter på riksplan.

– Bør det få konsekvenser for partilederen?

– Dette er det nå opp til valgkomiteen i partiet å vurdere, svarer Stang kort.

Gruppeleder Stein Vegar Leidal i Ullensaker Venstre er kritisk til partiets rikspolitiske fokus i valgkampen.

– Rikspolitiske tullesaker har tatt ufortjent mye oppmerksomhet og tatt fokus bort fra de lokale sakene partilagene lokalt har ønsket å få frem til velgerne.

– Bør Grande være partiets leder inn i valget 2021?

– Det vil jeg ikke mene noe om. Men jeg vil si at valgkomiteen bør ta med seg valgresultatet når de skal gjøre sine vurderinger før landsmøtet neste år. Jeg mener Venstre burde skapt mer begeistring rundt egen politikk, enn det vi evnet, svarer Leidal.

Venstre-varaordfører Boye Bjerkholt i Skedsmo deler vurderingene om valgkampen.

– Bråket i valgkampen om bompenger skygget for det lokale. Jeg vil ikke si noe om lederdiskusjonen, men det var klart uheldig at valgkampen handlet om alt annet enn våre lokale saker, konkluderer Bjerkholt.

