VARMT: Norges nordligste fylke kan oppleve temperaturer over 20 grader noen steder, mener meteorologen. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Sommertemperaturer i Finnmark: Kan bli over 20 grader

Vestlandet må belage seg på noen våte dager fremover, og i fjellet kan det komme snø. Samtidig kan Finnmark se fram til over 20 grader de nærmeste dagene.

Nå nettopp







Onsdag starter den våte uken for Vestlandet, hvor det skal komme regn jevnt og trutt utover uken, melder vakthavende meteorolog Frode Hassel for Vestlandet.

Meteorologen spår mye regn over lengre tid.

– Du kan finne summer opp mot 200 millimeter og mer - gjerne litt inn fra kysten inn mot helgen, forklarer Hassel.

Den tropiske stormen, som har rammet deler av USA, har gitt regnskyllet litt mer kraft.

– Det er to stormer som går inn i vestavindbeltet. Det kan være noe av forklaringen på hvorfor det regner så mye, sier Hassel.

Sjekk været der du bor på pent.no

Snø på høyfjellet

Noen steder vil i tillegg få en mer vinterlig følelse.

– En annen ting er at det ser ut som det på torsdag og fredag kan komme nedbør som snø på høyfjellet. Den vil falle på over 1200 til 1400 meter over havet.

Flomfare på Østlandet: Kan komme opp mot 30 millimeter på få timer

Snøfallet kan gi vanskeligere kjøreforhold, ifølge meteorologen.

– På Hardangervidda har vi prognoser som viser temperaturer ned mot null. Det samme gjelder på Sognefjellet.

Temperaturen skal deretter stige iløpet av helgen, før den faller igjen til uken, ifølge Hassel.

Varmluft over Nord-Norge

Nordland og Troms må belage seg på vestavind og regnbyger utover torsdagen, men i Finnmark kan de få en god dag til. Nordland og Troms må derimot belage seg på å få vestavinden og regnbyger utover torsdagen, men i Finnmark kan de få en god dag til.

Fikk du med deg? 70.000 trenger umiddelbar hjelp etter orkanen på Bahamas

Faktisk kan Norges nordligste fylke oppleve temperaturer over 20 grader noen steder, mener meteorologen.

Men derfra og ut blir det verre.

– Det blir ganske mye regn fremover fra torsdag og utover. Det gjelder spesielt i Troms og vest-Finnmark, men de kan slite etterhvert også i øst, sier han videre.

Styrtregnet i Oslo: – Har ikke kapasitet til å bistå alle

Nord-Norge får imidlertid en helt annerledes onsdag og tirsdag.

– Det ligger en god del varmluft over Nord-Norge nå, som holder seg der utover dagen i morgen, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed for Nord-Norge.

Snø i fjellområdene

På samme tid er det meldt mye snø i fjellområdene i Sør-Norge torsdag.

– Det er sendt ut gult farevarsel om snø i fjellene i Sør-Norge fra torsdag kveld, skriver Meteorologene på Twitter.

Monsterorkanen: Nye bilder viser skadene etter monsterorkan

På nettsidene til varsom.no ber de folk beregne ekstra tid til transport og kjøring, samt å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

Farevarselet gjelder for fjellområdene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Trønderlag, Møre og Romsdal, Vest-Agder og Rogaland.

Fikk du med deg lynbonanzaen på Østlandet?

Publisert: 10.09.19 kl. 18:39







Mer om