Tirsdag starter rettssaken i Bergen tingrett mot syv personer som er tiltalt for grov svindel mot Nav i Bergen. Saken skal pågå i to og en halv måned. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Syv personer må møte i retten for grov svindel mot NAV

Tirsdag starter rettssaken mot syv personer som er tiltalt for grov svindel mot Nav i Bergen. Saken skal pågå i to og en halv måned.

NTB-Kristian Aaser

– Vi skal føre bevis for at personer som har mottatt ytelser fra Nav, har arbeidet, og at andre har mottatt lønn fra selskap uten å arbeide, sa statsadvokat Rudolf Christoffersen til Bergens Tidende i sommer.

Saken har sin bakgrunn i mistanke mot et selskap som distribuerte aviser fra Schibsteds trykkeri i Drotningsvik utenfor Bergen. Mistanken gjorde at det tverretatlige A-krimsenteret i Bergen, som etterforsker arbeidslivskriminalitet, ble koblet inn.

Ifølge avisen skal 45 personer vitne i saken.

Benekter straffskyld

En 42-årig mann er tiltalt for å ha svindlet til seg 2,2 millioner kroner fra Nav. Hans forsvarer, Marianne Karlsen fra advokatbyrået Paragraf AS, sier til NTB at mannen nekter straffskyld.

– Slik vi ser det, er saken langt fra så svart-hvit som påtalemyndigheten gir uttrykk for. Vi synes saken er rimelig oppblåst. Min klient er heller ikke i helsemessig tilstand til å ha gjort det de hevder han har gjort. Han har ikke mottatt lønn, har hatt god dialog med Nav og han mener han bare har hjulpet familien sin, sier hun.

Karlsen mener at sakene burde gått hver for seg, og ikke som en samlet sak.

Alle i familie

De syv som er tiltalt, er alle i familie. De hadde flere ulike roller i flere selskaper, og de er tiltalt for å ha svindlet til seg ulike beløp.

En av de tiltalte har vært regnskapsfører i en rekke firmaer og er tiltalt for å ha medvirket til bedrageriene, blant annet ved å ha gitt uriktige opplysninger om inntekt og arbeidsforhold.

Publisert: 22.09.19 kl. 10:01