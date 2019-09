GÅTE: Flere hunder har blitt obdusert ved Veterinærinstituttet, og prøver har blitt sendt inn til laboratorier for å forsøke å gi noen svar på hva den mystiske sykdommen skyldes. Her fra obduksjonslokalene. Foto: Ola Vatn, VG Foto: Ola Vatn / VG

Spania advarer etter hundedødsfall: – Ikke reis til Norge

Den kongelige spanske hundeklubben advarer landsmenn mot å reise til Norge etter at 26 hunder har mistet livet.

Nå nettopp







Nyheten om dødsfall og sykdom hos norske hunder har spredt seg verden rundt. Nå tar spanjolene grep og advarer mot Norges-reiser, i en uttalelse på sine nettsider. Uttalelsen er også viderebrakt i spansk media.

– Vi er redde for at også spanske hunder skal smittes av denne sykdommen og ber spanske hundeeiere om ikke å reise til Norge med sine dyr, sier en talsperson for den Den kongelige spanske hundeklubben til VG

Klubben organiserer lokale avdelinger og show over hele Spania.

Nordmenn som er påmeldt hundeshow i landet vil også møte strengere krav.

– I forkant av hundeshow fremover vil vi be alle hundeeiere om å sende oss helsesertifikater som viser at hundene ikke har oppholdt seg i Norge de siste 30 dagene. Vi har et internasjonalt hundeshow i Talavera de la Reina i oktober og det vil være et krav der, skriver den spanske hundeklubben i en uttalelse til VG.

Byen ligger like vest for hovedstaden Madrid.

Kjenner du tilfeller av hundedød? Ta kontakt med VG på tips@vg.no

Norsk Kennel Klub (NKK) hovedstyre har innstilt alle planlagte arrangementer her til lands til og med mandag. Dette er arrangementer som jaktprøver, lydighetsrally, valpeshow og utstillinger.

NKKs hovedstyre har også besluttet ikke å sende norsk landslag til mesterskap i utlandet inntil videre. De anbefaler også at norske hunder ikke deltar på hundeutstillinger og prøver i utlandet enn så lenge.

Hunder bosatt i Norge er utestengt fra arrangementer i Sverige, Danmark, Finland og Ungarn, frem til sykdomssituasjonen er klarlagt.

VG har snakket med en norsk Chihuahua-oppdretter som forteller at hun har fått oppfordringer om å trekke hundene sine fra et show i Gibraltar.

I e-posten, som er delt med VG, skriver arrangøren at de er usikre på om norske hunder vil få lov til å delta på hundeshowet i oktober.

– Vi har jo betalt flybilletter og hatt andre utgifter. Nå tilbyr arrangørene å bare refundere deltageravgiften og det virker som man vil at vi skal trekke oss, sier hundeoppdretteren, som ikke ønsker å stå frem ved navn.

VIL REISE: Norske Mona Myrmo eier flere prisvinnende hunder. Hun vil fremdeles reise på hundeshow i Gibraltar. Foto: Privat

Vil reise likevel

Mona Lill Ruud Myrmo har også planlagt delta på Gibraltar-showet med den prisvinnende mellompuddelen Zafira. Myrmo reagerer kraftig på meldingen fra spanske myndigheter.

– De må roe seg ned i Spania og andre land. Folk mister penger de har brukt på hoteller og flybilletter. Det er mye frustrasjon i hundemiljøet over situasjonen og over at man ikke har funnet årsaken til sykdommen, sier hun til VG.

– Jeg reiser nedover i slutten av september til Spania med hundene uansett. Vi må tenke på hundenes helse og situasjon, men her overreageres det, sier Myrmo.

Den internasjonale kennelklubben FCI kjenner ikke til lignende sykdomsutbrudd i Europa eller internasjonalt.

– Hvordan ser dere på sykdomsutbruddet som rammer hunder i Norge?

– Det er vanskelig å svare på, ettersom vi slett ikke er sikre på årsaken til sykdommen, uttaler administrerende direktør Y. De Clercq i FCI til VG.

FCI-sjefen understreker at NKK har reagert raskt og profesjonelt under hva han kaller alvorlige omstendigheter.

Publisert: 13.09.19 kl. 13:30







Mer om