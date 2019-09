MØLLE I BYEN: Dette er en billedmontasje som VG har laget, hvor vi har plassert en 250 meter høy vindmølle like ved Oslo rådhus, for å vise størrelsen på vindmøllene som Equinor skal plassere ved kysten i Storbritannia. Oslo rådhus er 66 meter høyt. Foto: BILDE OG BILDEMONTASJE: Frode Hansen og Jørgen Braastad.

Equinor har fått verdens største havvindkontrakt

Dogger Bank var en av Nordsjøens feteste fiskefelt. Nå har havvindmøller tatt over og i London i dag fikk Equinor verdens største havvindkontrakt til 100 milliarder kroner. Det skal gi vindenergi til 4,5 millioner britiske husstander.

I sommer vant Equinor sin hittil største vindmøllekontrakt, da de fikk avtale med New York om utbygging av en stor havvindpark utenfor Long Island. Verdt 25 milliarder kroner.

Fredag gjorde britiske myndigheter det kjent at Equinor har dratt i land en gigantisk og veldig mye større kontrakt:

De annonserte at Equinor sammen med den britiske energigiganten SSE har vunnet muligheten til å bygge ut Dogger Bank, verdens største havvindpark. Samlet investeringsramme er anslått til 100 milliarder kroner.

– Dette er en kjempeseier for Equinor, og en skikkelig milepæl i vår satsing på fornybar energi. Vi skal nå være med på å bygge verdens største havvindpark. Vi har vunnet muligheten i konkurranse med de beste selskapene i denne bransjen. Det er vi stolte av, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for New Energy Solutions i Equinor til VG.

– 33 milliarder

Han sier at vindparken vil få en total kapasitet 3,6 gigawatt, nok til å forsyne 4,5 millioner britiske husstander med fornybar energi.

Den totale investeringsrammen er forventet å være i størrelsesorden 9 milliarder britiske pund, rundt 100 milliarder kroner.

– Partnerskapet Equinor og britiske SSE vil gå i dialog med finansinstitusjoner med sikte på å sikre prosjektfinansiering av utbyggingen, sier han.

Vindparken vil ligge 130 kilometer øst for Yorkshire, på på grunt vann, rundt 20 – 35 meters vanndybde. Det betyr at vindmøllene vil stå på fast grunn.

– Dogger Bank har gode vindforhold og grunt vann, og er derfor et veldig godt egnet område for havvind. Her kan vi produsere ren energi med lave kostnader, sier Eitrheim.

Feltet vil bestå av tre prosjekter med rundt 300 gigantiske siste generasjon vindturbiner, som er 250 meter høye.

Til sammenlikning er Oslo rådhus 66 meter høyt. Møllene vil altså rage fire ganger høyere enn huset Raymond Johansen ligger an til å regjere i, i fire år til.

Den største havvindparken i verden i dag, er Hornsea, som er på 2,6 gigawatt. Doggerbank vil bli på 3,6 gigawatt, fordelt på tre etapper.

BIG: Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, sier det nå har landet kontrakter som gjør Equinor til en ledende global havvind-aktør. Foto: Frode Hansen

Eitrheim tror det vil bli lagt merke til at det tradisjonsrike norske oljeselskapet vinner grønne kontrakter som er i ferd med å omforme selskapet til grønn-svart.

– På samme måte som Gullfaks, Oseberg, Statfjord og Troll bidro til å bygge selskapet innenfor olje og gass, kan prosjekter som Empire Wind utenfor New York og Dogger Bank bidra til å bygge selskapet på fornybarområdet. Med de to store kontraktene er vi nå i ferd med å bli ett av de ledende selskapene innenfor havvind globalt. For oss er dette en stor industriell og forretningsmessig satsing.

– Skepsisen mot havvind har vært at kostnadene er mye høyere enn for landvind?

– Strøm fra 2023

– Når vi nå har vunnet flere gigantprosjekter oppnår vi stordriftsfordeler, og vi blir enda mer konkurransedyktig innenfor offshore vind. Vi forventer at kostnadene innenfor havvind vil fortsette å gå ned, og investerer på dette området for å skape verdier for selskapet og våre aksjonærer - rett og slett; for å tjene penger.

Han sier endelig investeringsbeslutning for den første delen vil bli tatt i løpet av 2020.

Equinor har allerede vindparkene Hywind Scotland, Dudgeon og Sheringham Shoal i Storbritannia, og Arkona utenfor Tyskland.

Foreløpig er gassbeinet til Equinor i Storbritannia større enn vindbeinet:

Equinor eksporterer gass som dekker rundt 25 prosent av Storbritannias gassetterspørsel og startet i august i år produksjon fra oljefeltet Mariner utenfor Skottland.

Eitrheim sier at britiske hjem og selskaper etter planen skal få norske havvindenergi om fire år.

– Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av 2020, og møllene vil da kunne levere strøm fra 2023. Senere faser kommer fortløpende deretter, sier han.

