NVE om uværet: Kan oppstå alvorlige situasjoner

Det dårlige været som nå dundrer inn fra vest vil ramme hele vestlandskysten. Og det slutter ikke i kveld.

I helgen er det ventet ordentlig «innevær» i hele Sør-Norge.

Vestlandet blir hardest rammet, og politiet har økt beredskapen i de mest utsatte områdene, i påvente av eventuelle konsekvenser.

Fredag oppjusterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomvarselet til oransje farenivå for flere deler av Vestlandet, og Meteorologisk Institutt varsler at flere steder kan få storm.

– Det er ventet godt med nedbør nå utover kvelden, og det ser også ut til å bli økende vind fra sørvestlig retning. Da vil det nok komme opp i en liten storm i Sogn og Fjordane, og muligens full storm ved Stadtlandet, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Han forteller at det vil fortsette utover søndag med sterk vestlig vind, som også vil gå innover i landet til områder som normalt ikke får så mye vind.

– Både Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal kan vente seg kraftige vindkast hele helgen. Vi kan nok komme opp i 25–30 meter per sekund, og kanskje enda litt mer på nordvestlandet og i Trøndelag, sier statsmeteorologen.

Regnet farligst

Haga forteller at til tross for at vindkastene er kraftige, vil nedbørmengden trolig bli den største utfordringen, med størst skadepotensiale.

– Vi venter at det fra nå av og ut til søndag ettermiddag kan komme opp mot 100 millimeter nedbør på deler av Vestlandet. Da snakker vi Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Dett regnet, og effekten av det, representerer den største faren i været vi har på Vestlandet de nærmeste timene, sier han.

Han forteller at det lett kan oppstå overvann, særlig i tettbygde strøk, noe som kan resultere i stengte veier, fare for vannplaning og at bekker og elveløp kan gå over breddene sine. Dessuten vil regnet destabilisere jordmassene. Metningsgraden av vann er høy på Vestlandet nå, noe som kan føre til skred i bratte terrenger.

– Sånn sett er det en ganske dramatisk melding for Vestlandet de neste 24 timene. For når nedbørsfronten går over nå i kveld, vil det fortsette med bygevær som også kan bli kraftig i morgen. Det er først søndag kveld at aktiviteten ser ut til å svekkes noe, sier Haga.

– Det er jo den siste dråpen som gjør at vannet i bøtta renner over. Så det er ikke nødvendigvis når den kraftigste nedbøren kommer i kveld at konsekvensene er mest alvorlige.

REGN: Det er ikke uvanlig med regn på Vestlandet. Denne helgen kan det likevel bli uvanlig mye. Her fra en regnværsdag i Bergen i 2014. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Fare for jordskred

Anne Fleig i NVEs flomvarsling sier at det kan oppstå alvorlige situasjoner som følge av den store nedbørmengden, men hvorvidt det kan være fare for liv og helse er avhengig av forholdene.

– Dersom man oppholder seg i nærheten av en elv med stor vannføring og ikke er forsiktig kan situasjonen bli farlig. Så vi råder folk til å holde seg unna både elver og bekker med stor vannføring. Vi ber også folk om å sikre sine eiendeler, og generelt unngå farlige situasjoner, sier hun.

NVE har også sendt ut et jordskredvarsel på oransje nivå for deler av Vestlandet. Fleig forteller at det er lurt å holde seg unna bratte skråninger i områdene som omfattes av farevarselet.

Hun oppfordrer også alle til å holde seg oppdatert på farevarslene, og å lese gjeldende råd på Varsom.no om hva man bør gjøre.

Kraftig vind søndag

– Dette er det første stormsenteret vi har nå i høst, og det biter godt fra seg. Man vil merke det på Østlandet også, men da mest vinden.

Meteorologisk Institutt har oppjustert farevarselet i Agder og Telemark til oransje nivå, som kan vente seg svært kraftige vindkast fra søndag formiddag.

Vindkastene vil hovedsakelig komme fra vest, og de forventes å være på omkring 20 m/s. De kraftigste vindkastene er ventet å vare til søndag kveld.

– Farenivået innebærer fare for trær som blåser overende, noe som kan føre til stengte veier og at kraftlinjer rammes. Det vil naturligvis også medføre at løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Dette er det første uværet etter sommeren, og det er mange som ikke har tatt ting i hus ennå, så det kan være greit å gjøre før vinden kommer, sier Haga.

Ifølge Fædrelandsvennen har Fjordline kansellert sine avganger mellom Kristiansand og Hirtshals søndag. Også Color Line vurderer forløpende om de skal kansellere søndag.

