Russisk tråler har kantret – opphever sikkerhetssone

Den russiske tråleren, som i snart et døgn har brent i Breivika havn i Tromsø, har kantret. I morgentimene har røyk og stengte veier skapt store utfordringer.

Politimesteren i Tromsø besluttet onsdag evakuering innenfor et sikkerhetsområde på 300 meter, og 92 personer ble evakuert. Torsdag har også flere veier vært stengt, noe som har ført til problemer for sykehus og skoler.

Litt over klokken 11.30 melder Troms politidistrikt at det ikke lenger er behov for et sikkerhetsområde, og at trafikken vil bli normalisert så snart som mulig.

Tråleren hadde krenget i lengre tid da den kantret rett over klokken 09.

– Tilbakemeldingen er at den ligger stabilt på bunn og vi har oppnådd det vi ønsket. Det er nå mindre røyk fra fartøyet. Det er en viss forurensningsfare på grunn av marin diesel, så Kystvakten og Kystverket er på plass og vi har kontroll, sier politimester Ole Sæverud på en pressekonferanse klokken 09.30 torsdag formiddag.

Lekker olje

Øystein Solstad, brann- og redningssjef i Tromsø og Karlsøy, sa tidligere torsdag til VG at det utgjør stor fare for oljelekkasje om båten går rundt, men at de har satt inn ressurser til å håndtere dette – blant annet ved hjelp av lenser og pumpebåt.

Til VG opplyser Kystverket at skipet skal ha inneholdt 200 kubikkmeter med dieselolje da brannen brøt ut.

– Det er observert olje på sjøen. Vi har ikke noe mengde-estimat, men den lekker olje, ja, sier Steinar Gyltnes, vaktleder i Kystverkets beredskapsvaktlag, til VG.

– Nå kan det hende en god del av dieselen har brent opp i natt. Hvor mye som er igjen, vet vi ikke. Det er en fare knyttet til at det lekker ut, men større fare hvis det eksploderte. Så nå har vi fått den under vann, sier Sæverud.

Båten har blant annet en ammoniakktank, som det lenge var fryktet at skulle eksplodere.

Det ble utført vedlikeholdsarbeider om bord i den russiske tråleren før den begynte å brenne, rundt klokken 11 onsdag, opplyser politiet. Brannårsaken er imidlertid ikke klar.























Røyken skapte utfordringer på UNN

Brannvesenet hadde et ønske om at båten skulle kantre, og hadde blant annet festet tamp på tråleren, slik at en slepebåt kunne bidra til at den krenget ytterligere.

– Det er den systematiske jobben brannvesenet har utført som har vært med på å bidra til at den kantret, sier 110-vikar-operatør, Marius Kjeve til VG.

Årsaken til at brannvesenet ønsket å tippe båten er at røyken truet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Brannen stengte også for trafikken gjennom Breivika, som blant annet førte til at ansatte ved UNN ikke kom seg på jobb.

RØYKLAGT: Røyken fra trålerbrannen skaper store utfordringer i Tromsø torsdag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Trafikk- og røykproblemene førte til at sykehuset satt krisestab i morgentimene.

– Vi sitter i krisemøte og har store utfordringer, sa pressevakt ved UNN, Jørn Resvoll, til VG torsdag morgen.

På en pressekonferanse torsdag formiddag opplyser UNN at deler av sykehuset en periode var stengt ettersom ventilasjonsanlegget måtte slås av på grunn av røyken.

Dette førte til at enkelte deler av sykehuset en periode var stengt.

– Vi har nå åpnet opp alle operasjonsstuer som er har vært stengt, men det har skapt et etterslep. Det er også pasienter som ikke har kommet til timene de er satt opp på, men vi har lagt en plan for å ha personell på jobb utgiver, slik at det skal ramme pasientene så lite som mulig, sier Marit Lind, viseadministrerende direktør ved sykehuset.

Røyk kommer fortsatt mot sykehuset, som ligger rundt 800 meter fra den brennende tråleren.

– Beskjeden vi nå har fått er at røyken som kommer er målt, og at den ikke er farlig. Ventilasjonen er derfor tilbake i normalt drift. Det er ansatte som melder om ubehag, så vi får bistand fra brannvesenet til å gjøre målinger utenfor for å trygge både ansatte og pasienter, forteller Lind.

Ifølge Nordlys er det også flere skoler som må holde stengt på grunn av den kraftige brannen.

BRANNSJEF: Øystein Solstad er brann- og redningssjef i Tromsø og Karlsøy. Foto: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

Tråleren har brent siden klokken 11 onsdag formiddag, og arbeidet har vært utfordrende.

– Skroget er av stål og er nå så oppvarmet at det nesten er som en grill. Det er mye olje og brennbart i en slik båt, i tillegg til mange tett skott og rom som gjøre det vanskelig å komme til med vann. I tillegg er det kun mulig å drive slukking fra land, sa brannsjef Solstad til VG kort tid før båten krenget.

















Ingen alvorlig skadet

Det er et mannskap på 29 tilhørende båten, ifølge mannskapslistene, opplyser politiet.

Klokken 12.30 onsdag meldte politiet at alle er gjort rede for.

Flere av mannskapet ble utsatt for røyk, og et tosifret antall pasienter ble derfor brakt til legevakten, melder Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

På pressekonferansen torsdag opplyser politiet at det er to personer som har blitt lagt inn på sykehuset og har mottatt behandling for lettere røykskader.

Resten av mannskapet ble utskrevet fra sykehuset onsdag ettermiddag.

VANSKELIG Å SLUKKE: Politiet tar forløpende vurderinger på eksplosjonsfaren den kraftige brannen utgjør. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Publisert: 25.09.19 kl. 12:27 Oppdatert: 26.09.19 kl. 11:48







