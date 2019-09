MYE RØYK: Det brenner kraftig i baugen på en russisk tråler i Tromsø.

Ikke kontroll på brann i russisk tråler i Tromsø

Det brenner i en russisk tråler, som ligger ved Breivika havn i Tromsø. Mange har blitt eksponert for røyk og er brakt til legevakten for sjekk.

– Det brenner godt, så det er ikke kontroll ennå. Men det er avgrenset til fremre del av baugen, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til VG.

Det er et mannskap på 29 tilhørende båten, ifølge mannskapslistene, opplyser politiet.

– Hvorvidt alle var om bord, det vet vi ikke. To av personene på mannskapslisten er ikke gjort rede for, men det er ingen indikasjoner om at de var om bord i båten, sier Meyer.

Klokken 12.30 melder politiet at alle er gjort rede for.

Det er så langt ikke meldt om personskader, men flere har blitt utsatt for røyk. Et tosifret antall pasienter er derfor brakt til legevakten, melder Universitetssykehuset Nord-Norge. Legevakten benyttes også som oppsamlingspunkt.

– De som er brakt til legevakten er også brakt dit slik at de kan få en sjekk av legen. Det kan være noen som har behov for legetilsyn. Det er mye røyk der og mange som har blitt eksponert for røyk, sier operasjonslederen.

Det er åpne flammer i baugen og brenner i hydrolikkolje, tauverk og plast. Politiet oppfordrer beboere på Tromsøya nord til å holde vinduer lukket, og ikke eksponere seg for røyk.

Publisert: 25.09.19 kl. 12:27 Oppdatert: 25.09.19 kl. 12:42







