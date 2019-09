Brann i russisk tråler i Tromsø: Evakuerer befolkning

Det brenner fremdeles i en russisk tråler, som ligger ved Breivika havn i Tromsø. Nødetatene frykter at en ammoniakktank om bord kan eksplodere.

Politimesteren i Tromsø har besluttet evakuering innenfor et sikkerhetsområde på 300 fra den brennende tråleren. Evakuerte skal møte opp på rådhuset i Tromsø.

På en pressebrief klokken 21:30 opplyste politiet følgende:

– Det siste er at brannen har tatt seg opp igjen, og vi har ikke kontroll på brannen. Det jobbes nå med to alternativer. Om bord i båten er en ammoniakktank som utgjør en bekymring for oss hvis brannen kommer ut av kontroll og vi får en ammoniakkeksplosjon, sier stabssjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen.







EVAKUERING I GANG: Det ble sent onsdag kveld besluttet evakuering innenfor en sikkerhetssone på 300 meter fra den brennende tråleren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB SCANPIX

Tråleren har brent siden klokken 11 onsdag formiddag. Nå sier Pettersen at de vurderer to løsninger.

– Det ene er at vi må evakuere alle som er innenfor en sikkerhetssone på 300 meter rundt båten. Det andre alternativet vi jobber med er å finne en løsning hvor vi senker båten der den ligger - for å få kjølt den ned og få slukket brannen.

Har hatt gunstig vindretning

Politimesterens stab hadde torsdag ettermiddag et møte for å diskutere mulige scenarioer om brannen utvikler seg ytterligere.

Politiet har i løpet av dagen vurdert om man må evakuere nabolag i området, men det har hittil ikke vært nødvendig grunnet gunstig vindretning.

– Nå går røyken ut mot Tromsøsundet, sier operasjonsleder Per Arve Aas til VG klokken 16.30.

Men på pressekonferansen torsdag kveld opplyste leder for brann og redning, Øystein Solstad, at værmeldingen viser at vindretningen skal snu natt til torsdag.

– Siden klokken 11 har vi vært heldige med vindretningen. Men hvis vindretningen snur i natt vil vinden gå direkte mot den nordlige delen av Tromsø, sier Solstad.

Han oppfordrer folk til å følge med på informasjon som måtte komme, og holde dører og vinduer lukket.

Ingen alvorlig skadet

Det er et mannskap på 29 tilhørende båten, ifølge mannskapslistene, opplyser politiet.

Klokken 12.30 onsdag meldte politiet at alle er gjort rede for.

Det er så langt ikke meldt om personskader, men flere har blitt utsatt for røyk. Et tosifret antall pasienter ble derfor brakt til legevakten, melder Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

VANSKELIG Å SLUKKE: Politiet tar forløpende vurderinger på eksplosjonsfaren den kraftige brannen utgjør. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

– Ingen er alvorlig skadet, skriver UNN i en oppdatering på Twitter.

UNN melder at det trolig er to-tre personer som vil legges inn til observasjon, men at resten av mannskapet vil skrives ut.

– De som er brakt til legevakten er også brakt dit slik at de kan få en sjekk av legen. Det kan være noen som har behov for legetilsyn. Det er mye røyk der og mange som har blitt eksponert for røyk, sier operasjonslederen.

Det er åpne flammer i baugen og brenner i hydraulikkolje, tauverk og plast.

På grunn av brannen var Breivikatunnellen stengt i en periode, ifølge NRK, men klokken 19 opplyste politiet til VG at den var åpnet igjen.

