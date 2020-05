HVERDAGSHELT: «Norske helter»-showet til VG, TVNorge og Gjensidigestiftelsen i 2014. Pål Eikrem, Terje Sporsem og Silya Nymoen poserer for kamera. Foto: Mattis Sandblad, VG

ALS-rammede Pål Eikrem er død

Foredragsholderen og inspiratoren sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg fredag. Pål Eikrem ble 49 år gammel.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte dødsfallet. Ifølge avisen skrev Pål Eikrem følgende i sin siste post på Facebook:

«Da er batteria tomme og jeg klarer ikke hente krefter til mer prøving og feiling. Derfor sier jeg takk for all støtte og takker for meg.»

Det var hverken corona eller ALS han tapte kampen mot, men en kanyle som ikke fungerte.

– Prøvde ulike sorter, uten suksess, og han hadde ikke mer krefter til mer uttesting, sier kompis og foredragsstemmen til Pål, Finn H. Sjøholt, til VG.

– En fantastisk mann har gått bort, men vil for alltid leve, tilføyer han.

Eikrem fikk den mye fryktede diagnosen i 2005, etter mange undersøkelser og mye venting.

Siden har Pål holdt flere foredrag for helsepersonell, studenter, elever, firma og folk ellers.

les også Åsa (57) fikk diagnosen ALS – men det var feil

NORSKE HELTER: Pål Eikrem. Foto: Privat

Han har også vært aktiv i sosiale medier og hatt en egen blogg, med fokus på humør og livsmot.

Pål Eikrem ble mye omtalt i forbindelse med VGs serie om hverdagshelter i 2014.

– Han har fikk livet sitt snudd på hodet da han fikk diagnosen ALS. Han har valgt å tenke positivt, og har gjort så utrolig mye bra. Både for seg selv, og for å få sykdommen i fokus. Han reiser rundt og holder foredrag, og forteller om livet hans. Jeg synes han fortjener litt oppmerksomhet etter alt han gjør for andre og familien. Han er virkelig en person mange ser opp til, sa datteren Ingrid Nygård Eikrem (da 15) til VG i 2014.

I 2012 ble Eikrem stemt frem som vinner av Sunnmørspostens hederspris. To år senere fikk han Ålesund kommunes Helse- og velferdspris, samt Inspirasjonsprisen i programmet «Norske Helter» på TV Norge samme år.

ALS, Amyotrofisk Lateral Sklerose, er en uhelbredelig og dødelig nervesykdom. I Norge er til enhver tid 300–400 personer rammet, ifølge ALS Norge.

Publisert: 23.05.20 kl. 15:18

Les også

Mer om Norske helter Sunnmørsposten

Fra andre aviser