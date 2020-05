KRISETID: Trygve Slagsvold Vedum på møte hos statsministeren da corona-krisen var i sin spede begynnelse. Nå krever Sp-lederen endringer i kontantstøtteordningen. Foto: Terje Pedersen

Sp-Trygve ber Høyre-Sanner stoppe million-krisehjelp til taxfreebutikkene

Trygve Slagsvold Vedum slakter regjeringens krisehjelp til Travel Retail Norway. Nå ber Senterpartiets leder om at finansminister Jan Tore Sanner (H) stopper millionoverføringene til taxfree-giganten.

Norges største taxfree-konsern er på topplista over selskapene som har mottatt kontantstøtte fra staten. Selskapet mottok 6,8 millioner kroner for mars.

– Vi kan ikke ha det sånn at når småbedrifter og sesongarbeiderne ikke får hjelp, så pøser vi inn millioner til tyske gigakonsern. Det går ikke an, raser Vedum.

Han har nå sendt et skriftlig spørsmål til finansministeren, med følgende begrunnelse:

«Flere bransjer med eget skatteregelverk og egne skatteordninger er ikke en del av kontantstøtteordningen for bedrifter».

Spørsmålet til Sanner lyder:

«Vil statsråden sørge for at dette i tida fremover også vil gjelde selskaper som drifter taxfree, som er i en skatte- og avgiftsmessig særstilling».

– Har vært ekstremt lukrativt

Kontantstøtteordningen er blant hovedgrepene norske myndigheter bruker for å redde bedrifter fra store tap og i verste fall konkurs under nedstengningen av Norge.

– I kompensasjonsordningen for dem som sliter er det gjort unntak for noen virksomheter, hvorav lufttransport er én. Norwegian, SAS og Widerøe er unntatt, fordi de får annen hjelp. Men av dem som ikke er unntatt, er den bedriften i Norge som får den største skattesubsidien av alle, Travel Retail Norge, eid av blant andre tyske Heinemann. Det har vært ekstremt lukrativt. De siste årene har de hatt rundt 200 millioner kroner i overskudd i året, sier Vedum.

– Nå utfordrer vi Sanner på at han bør likebehandle taxfree som han gjør med øvrige deler av norsk luftfart, som ikke har muligheten til å få nyte godt av kontantstøtteordningen.

Les også: Taxfree-selskap så omsetningen falle med 242 millioner – topper kontantstøttelisten

I likhet med luftfart, er olje og gass-sektoren unntatt.

Null i avgift

– Taxfree betaler null i avgift. Derfor er det veldig, veldig lukrativt, det er superlønnsomt. Det er ingen fare for at det ikke finnes taxfree på Gardermoen og andre steder etter at denne krisen er over. Regjeringen bør være varsomme med bruk av skattepenger, og her er det naturlig at man ikke gir den type kontantstøtte til bedrifter som har egne ordninger, sier Vedum.

Han minner om at Travel Retail Norway mottok 6,8 millioner kroner i kontantstøtte i mars. Vedum tror at dette beløpet i hvert fall fordobler seg for april og mai.

Han mener ordningen er urettferdig overfor norske småbedrifter.

«Grunnleggende urettferdig»

– Noe av det mest grunnleggende urettferdige i kontantstøtteordningen er at egenandelen er så høy. Mange av småbedriftene, som drosjesjåfører og andre, har nesten ikke fått glede av ordningen i det hele tatt, mens en taxfreebutikk skal få titalls millioner, sier Vedum, og legger til:

– Det blir så utrolig feil signaleffekt overfor alle de små bedriftene som nå sliter og egentlig ikke får hjelp i det hele tatt.

Ikke gjennom mediene

Finansdepartementet ønsker foreløpig ikke å kommentere innholdet i Vedums utspill, men kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen skriver i en e-post:

«Det er riktig at finansministeren har fått et spørsmål fra Stortinget om dette. Vi må svare på det først, på ordinært vis, ikke gjennom mediene».

– Har permittert 1200 av 1250 personer

Kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway er ikke enig i det Slagsvold Vedum sier. Han forteller om en situasjon hvor 1200 av 1250 ansatte nå er permittert fra arbeidet.

– Vi jobber hver eneste dag for å overleve, og vi ser at støtten vi får er både viktig og nødvendig for oss. Om du spør de 1200 som er permitterte, så tror jeg ikke de vil si seg enig i at støtten vi får er unødvendig, sier Dagestad til VG.

Han trekker også frem at folk neppe tror på at et selskap som må tåle 98 prosent nedgang skal tåle det over tid.

Han forteller at de er i en overlevelsesfase, og at de står i fare for å gå konkurs. At det ikke er fare for at det ikke skal finnes taxfree på Gardermoen og andre flyplasser, sier han er feil.

– Vi taper penger hver eneste dag. I motsetning til mange andre har vi en tidsbegrenset kontrakt. Vi har to og et halvt år igjen, så det begrenser seg hvor mye gjeld vi kan ta opp, sier Dagestad og legger til:

– Pengene vi får gjennom støtten går ikke i lomma til eierne våre. De går til å betale de største, faste utgiftene våre som er husleie til staten.

Publisert: 23.05.20 kl. 20:11

