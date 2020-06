IKKE FORNØYD: Babu Katembo, talsperson for organisasjonen ARISE, før dagens demonstrasjoner i Oslo. Foto: Nils Christian Mangelrød/VG

Lå an til kjempedemonstrasjon i Oslo: Går ut mot helsemyndighetenes råd

19.000 hadde meldt at de skulle demonstrere i Oslos gater fredag. Nå blir det i stedet en demonstrasjon for 50 utvalgte personer foran Stortinget. Men Babu Katembo, en av initiativtakerne, er ikke fornøyd.

For mindre enn 10 minutter siden

De 50 foran Stortinget, i tillegg til en menneskelig kjede bestående av 750 personer av inviterte personer, som skal få en personlig beskjed om å møte opp ulike steder i byen, blir nå de personene som utgjør den organiserte demonstrasjonen «We can’t breathe - rettferdighet for George Floyd».

I går frarådet helsemininster Bent Høie demonstrasjoner med mange mennesker på grunn av corona-situasjonen. Da sa også arrangøren at fagdirektøren i Helsedirektoratet hadde frarådet gjennomføring av arrangementet. Helsedirektoratet opplyste til VG at verken Helsedirektoratet eller Helsedepartementet kan gi dispensasjon eller avslag på søknader om dispensasjon.

Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerte på demonstrasjonsstopp og henviste til grunnloven.

les også Rødt reagerer på demonstrasjonsstopp - henviser til grunnloven

– Jeg er absolutt ikke fornøyd. Kanskje er det mange der ute som deler den samme misnøyen. Det gjelder måten helsemyndighetene har håndtert demonstrasjonsituasjonen på. Jeg føler de har bidratt til å skape mye forvirring, sier Babu Katembo (25), talsperson for ARISE, organisasjonen som sammen med African Student Association, tok initiativet til ettermiddagens demonstrasjon i Oslo.

Den kommer i stand etter at de siste ti dagene har vært preget av en rekke demonstrasjoner og opptøyer i USA, og flere steder i verden, etter dødsfallet til George Floyd. Han døde etter en brutal pågripelse for snart to uker siden.

Katembo forteller at 19.000 i utgangspunktet hadde meldt at de skulle være med demonstrasjonen i ettermiddag. Katembo forteller at ytterligere 55.000–60.000 har vist sin interesse for arrangementet. Planen var å møte opp ved den amerikanske ambassaden og deretter gå til Stortinget.

– Det lå an til å være en demonstrasjon av en gigantisk dimensjon. Det ville sendt et kjempebudskap i forhold til det som er kjernen av saken, som er rasisme, undertrykkelsesmekanismer og det er strukturell rasisme som både er her og i USA, sier Katembo til VG.

les også 75 år gammel mann alvorlig skadet – to betjenter suspendert

Nå vil den organiserte delen av demonstrasjonen i stedet bestå av 50 personer som er utvalgt til å demonstrere foran Stortinget klokken 17 og en menneskelig kjede bestående av 750 personer, gjennom byen.

Resten bes følge med på demonstrasjonen digitalt. Katembo har forståelse for corona-situasjonen, men er ikke fornøyd. Han mener folk nå er usikre på om de kan demonstrere eller ikke.

– Jeg mener myndighetene ikke har rett til til å bruke Covid 19-situasjonen, som en unnskyldning til å frata oss retten til å ytre oss, som faktisk er beskyttet i Grunnloven og artikkel 19 i FNS menneskerettighetserklæring, sier Katembo, som imidlertid mener politiet har vist god samarbeidsvilje i forbindelse med demonstrasjonen.

– Når du nekter mennesker mulighet til å ytre seg så skaper man en mulighet for at enkelte tyr til andre midler eller måter å ytre seg på. Det kan vise seg gjennom noen av de bildene vi ser fra Sverige, sier Katembo.

Stabssjef i Oslo Politidistrikt, Harald Nilssen, påpekte over VG i går at politiets oppgave er sørge for at ytringsfriheten overholdes og at det kun er i ekstreme tifeller at politiet vil bryte inn. Oslo Politidistrikt gikk i går kveld ut med en melding på Facebook, der de også advarte mot at det kan bli trafikale utfordringer i Oslo i forbindelse med demonstrasjonen i ettermiddag.

les også Tegnell: Demonstrasjonene er upassende og ulovlige

På spørsmål om hva de skal gjøre dersom langt flere personer møter opp, sier Katembo:

- Jeg tror ikke det er noe vi på en måte bekymrer oss for. Fordi vi har gjort det vi skal gjøre. Det er å sørge for at vi har organisert den gruppe mennesker som vi har lov til å organisere. Kommer det flere mennesker enn det som er invitert er det myndighetene som må ta seg av det. Vi har selvfølgelig ansvar for de som vi har invitert, sier Katembo.

les også Politikvinne i Stockholm knelte i sympati - startet «klemmefest»

Selv skal han møte opp ved den amerikanske ambassaden som planlagt og gå marsjen ned til Stortinget, men kaller dette et privat initiativ. Og han har en klar beskjed:

– De av dere der ute som på eget initiativ og ansvar fortsatt planlegger å møte opp for å demonstrere fredelig ved den amerikanske ambassaden. Forvent å se meg der. Jeg skal stå i solidaritet med dere, sier Katembo.

Publisert: 05.06.20 kl. 10:46

Fra andre aviser