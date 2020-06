Hans Edgars lillebror (3) var et av krigsofrene Norge glemte

I et mørkt, overfylt og stinkende lasterom ble dødssyke Jan Marelius Pedersen (3) tvunget til å ligge flere døgn uten legetilsyn. Da han omsider fikk komme til sykehus, var det for sent.

Nå nettopp

