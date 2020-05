Raser mot militærhelikopterets stunt ved Aker Brygge: - Bølleflyging

To ganger fløy militærhelikopteret rett mot båtene på Aker Brygge, før det i siste liten gjorde kraftige unnamanøvre. Bølleflyging, sier en helikopterekspert.

Iver Standnes (36) gikk tur med hunden i sola på Aker Brygge i Oslo rett før klokken 15 torsdag ettermiddag, da han så et militærhelikopter komme flygende inn over Oslofjorden. Han tok opp mobiltelefonen og begynte å filme.

– Det kom et svart helikopter i cirka 15 meters høyde over vannet rett mot havna. Først svinger det av til venstre rett før båtene, og så går det i en halvsirkel ut over fjorden og kjører rett inn i samme innfallsvinkel, for så å dra rett opp rett før båtene, forteller Standnes.

Han anslår at helikopteret var fire meter fra båtmastene.

– Det var close.

Standnes sier det var mange mennesker rundt ham på brygga, blant annet barn.

– Et ensomt svart helikopter som kommer susende inn mot havna. Det er ikke helt heldig. De har nok kontroll, men hvis noen skulle skje der, så hadde vært kritisk. Det var veldig unødvendig.

Luftforsvaret bekrefter til VG at videoen viser ett av deres Bell 412-helikoptre, og at de har drevet øvingsaktivitet i området torsdag.

BELL 412: Ett av Luftforsvarets Bell 412-helikoptre under en øvelse på Setermoen i Bardu i 2019. Foto: Gisle Oddstad, VG

«Unødvendig brife-flyging»

Helikopterekspert, pensjonert helikopterpilot og tidligere jagerflyver Per Gram er svært kritisk til flygingen han ser på videoen.

– Dette er unødvendig brife-flyging, hvis det ikke er påkrevet i forbindelse med en øvelse hvor det er opprettet et fareområde hvor Forsvaret kan få boltre seg, sier Gram.

Han mener flygingen er i strid med regelverket.

– Jeg vil påstå at det er ulovlig. Minstehøyden over folkemengder er 1000 fot, cirka 304 meter.

Helikoptereksperten fnyser også av at piloten flyr på denne måten ved Aker Brygge.

– Du driver ikke og øver på den måten direkte mot en folkemengde som de vet befinner seg på Aker Brygge i disse fine dagene. Å hevde at dette er øvelse i taktisk flyging, kaller jeg rent bullshit. Dette er bølleflyging.

KRITISK: Helikopterekspert Per Gram. Foto: Hugo Bergsaker, VG

«Foreløpig vurdert som unødvendig»

VG har forelagt Luftforsvaret videomaterialet og kritikken.

– Vi kan forstå at aktiviteten kan ha skapt utrygghet for dem som observerte flygingen. Det er viktig for oss at befolkningen føler seg trygge når vi øver og ser viktigheten av vårt oppdrag, skriver kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland, i en e-post til VG.

I Bestemmelser for Militær Luftfart står det at det generelt ikke skal flys lavere enn 1000 fot over bakken eller høyeste hindring over byer eller tettbebyggelse, men at dette kan fravikes blant annet i forbindelse med godkjent lavtflyging.

Under øving forutsettes det i regelverket at flyging gjennomføres i sikker høyde over enhver hindring, og uten fare for personer eller eiendom på bakken eller vannet.

Den som autoriserer slike oppdrag skal innhente godkjenning fra skvadronssjef eller tilsvarende myndighet.

VG har spurt Luftforsvaret om flygingen ved Aker Brygge er i tråd med regelverket og godkjent av skvadronssjef.

– Luftforsvaret vil undersøke om flygningen var i strid med gjeldende regelverk. Flygingen ved Aker brygge denne ettermiddagen er foreløpig vurdert som unødvendig, og håndteres videre internt, skriver kommunikasjonssjef Gaasland i e-posten.

Publisert: 30.05.20 kl. 14:57

