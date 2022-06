EKSMINISTER: Odd Emil Ingebrigtsen vil bli ordfører i Bodø.

Eksminister kjemper om å bli ordfører – i Bodø!

Odd Emil Ingebrigtsen var egentlig helt ferdig i politikken, og hadde forsonet seg med tanken på at han aldri ble Bodø-ordfører. Så ble han minister. Og nå vil han gjøre et nytt forsøk på å oppfylle ordfører-drømmen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er enstemmig innstilt som ordførerkandidat i nummer to-byen i nord: Bodø.

– Nei, du, det var jo fryktelig hektisk å være fiskeriminister, og man kan jo innvende at det var selvforskyldt. Så det var i og for seg godt å ta det litt med ro etterpå, sier han til VG, og legger til:

– Men så har jeg fått så mange henvendelser om jeg ikke kunne stille som ordfører at jeg tenkte til slutt at ja, det har jeg lyst til.

Ringrev i Bodø-politikken

Ingebrigtsen har sittet intet mindre enn 24 år i Bodø kommunestyre – og stilte også som ordfører i 2003 – uten hell.

– Jeg ble nummer to i valget, og da blir man jo ikke ordfører. Jeg la opp som politiker i 2011, og da tenkte jeg at jeg var ferdig i politikken. Men så endte jeg plutselig opp i regjering. Det kom som lyn fra klar himmel.

Ingebrigtsen overtok som fiskeriminister da skandaleministeren Geir Inge Sivertsen fratrådte etter rekordkort tid i posisjonen – etter det ble kjent at han hadde mottatt dobbelt lønn mens han var i regjering.

Etter at han gikk av som minister i fjor høst har han jobbet som daglig leder i et sjømat-selskap i Nordland.

Nominasjonsmøtet til Bodø Høyre er først 25. august. Men i motsetning til Tromsø Høyre, som har hatt den ene skandalen etter den andre på sine nominasjonsmøter, har det gått stille for seg for partiet i Bodø de siste årene.

– Det pleier å gå rolig for seg hos oss. Det er styrke i å stå samlet, sier ordførerhåpet til VG.

Vil hestehandle med Sp

Han går til angrep på sittende ordfører fra Arbeiderpartiet, Ida Pinnerød. Hun styrer sammen med SV, Sp, KrF og MDG.

– De har over tid brukt mer penger enn de har. Det går ikke i lengden. Så jeg vil jobbe for en trygg og god kommuneøkonomi.

– I Bodø har hvem som får ordføreren som regel blitt avgjort av hvilken vei Senterpartiet hopper. Det er profesjonelle hestehandlere, så dette skal vi nok finne ut av, sier han lurt.

Løsning på vind-utfordringer

Ingebrigtsen mener også at byen har klart å riste av seg et gammelt mindreverdighetskompleks.

– Det har skjedd mye med mentaliteten her. For 20 år siden skjelte vi til Tromsø, og snakket om hvor flink de var. Nå her det skjedd ei stor forandring, og vi skjønner at sentrum er der hvor vi er selv.

– Du omtales i Avisa Nordland som partiets våte drøm – hva tenker du om det?

– Jøss, gjør jeg det? Ja, det må jeg si. Det høres jo nesten ut som et kompliment, uten at jeg vet hvem som har skrevet det.

Bodø er kjent for å være en særdeles vindfull by.

– Du har ikke noen løsninger eller valgløfter for å få gjort noe med den vinden?

– Joda! Vi har funnet ei løsning. Blir det for mye motvind er det bare å snu seg. Da blir det medvind.