Støre etter Zelenskyjs tale: Vurderer mer våpen-hjelp

Volodymyr Zelenskyj vekte stort engasjement i Stortinget, men politikerne er uenige i om man skal oppfylle hans ønsker. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utelukker ikke mer våpenhjelp til Ukrainas forsvar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble ønsket velkommen i Stortinget med stående applaus fra stortingssalen. Det fikk han også ved talens slutt.

– Det var en sterk opplevelse. Vi så et menneske som sitter i en by som blir beskutt, ikke så altfor langt unna oss, sier Høyre-leder Erna Solberg, etter den digitale talen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til Stortinget onsdag.

– Det gjorde et dypt inntrykk. Han er jo en kollega, en folkevalgt politiker. Nå sitter han og leder et land som er i krig. Han sitter trolig i en bunker, mens vi sitter her i Stortinget, sier Jonas Gahr Støre.

INNTRYKK: Jonas Gahr Støre med Zelenskyj direkte på skjerm fra Ukraina.

Gjenoppbygging

På VGs spørsmål om regjeringen kan oppfylle noen av ønskene som den ukrainske presidenten uttrykte overfor Stortinget, svarer statsministeren slik:

– Det åpenbare vil være å hjelpe dem med å komme i gang med gjenoppbygging, så snart det er mulig. Så må vi se om vi har den type våpen som vi kan bidra med, og som er klare selvforsvarsvåpen. Så kan det være våpen som vi ikke har, og våpen som vi ikke ønsker å gi, sier Støre.

Kort tid før talen til Stortinget, varslet regjeringen at ytterligere 2000 panservernraketter er gitt til Ukraina.

– Vi har også gitt 200 millioner kroner til at Ukraina kan betale lærerne sine for å gå på jobb, sier Støre.

BEVEGET: Erna Solberg synes det var en sterk tale fra Ukrainas president.

Ba om mer våpen

Ukrainas president ba Stortinget om enda flere våpen til Ukraina i sitt forsvar mot Russland.

Rett før Zelenskyjs tale ble det kjent at Norge har gitt ytterligere 2000 panservernvåpen til Ukraina, i tillegg til de 2000 som tidligere er sendt. Norge har også bidratt med beskyttelsesmateriell.

– Bør det sendes flere våpen?

– Vi bør levere flere våpen i den grad vi kan og har, sier Solberg.

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, sier til VG at hans parti heller vil finne andre måter å hjelpe på.

– Rødt har gått mot våpenforsendelser, også kampfly, men det vi kan gjøre er å gå i spissen for at det internasjonale pengefondet sletter Ukrainas gjeld. Det vil være helt avgjørende for at Ukraina kan bygge seg opp igjen, sier Moxnes til VG.

Talepunktet om våpen var tilsynelatende det flest merket seg.

– Han er en veldig god taler. Det var sterkt å høre ham, fra en bunker i en angrepet by. Han ba om mer støtte til våpen og det bør vi bidra med, uten å svekke vår egen forsvarsevne. Vi bør også vurdere å gi penger, slik at de kan kjøpe våpen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug etter talen.

– Det var en tydelig tale, som forteller at det trengs mer støtte. Vi er innstilt på å gi mer våpen og i den grad det er våpen vi ikke har, bør vi vurdere å gi penger slik at de kan kjøpe våpen. Vi bør også vurdere å stenge våre havner for alle russiske skip, sier Venstre-leder Guri Melby.

Bygget bro

Zelenskyj har i de tidligere talene han har holdt til andre lands nasjonalforsamlinger, bygget bro mellom seg selv og dem han snakker til.

Det gjorde han også da han talte til nordmenn.

– Vi har ikke felles grense, men i har felles nabo, og denne naboen har benektet verdier som står veldig høyt for oss. Og slik Russland fremstår i dag er det ingen ting som er hellig, hverken mennesket eller landets frihet, sa Ukrainas president i talen.

Stanse skip

Norge og Ukraina må stå sammen i forsøket på å stoppe Russlands aggresjon, sa Zelenskyj.

– Jeg vil tro at dere føler det også ved deres grense, i Arktis, hvor de har flere styrker nå enn før, sa Zelenskyj, og tok til orde for at russiske skip ikke burde få legge til ved norske havner.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes merket seg dette.

– Norge kan bli en frihavn for russiske oligarker fordi vi har slappe regler. Så mener vi at vi skal bevare å beholde fiskerisamarbeidet vi har med Russland. Men vi bør lage en liste i Norge over personer som skal sanksjoneres, og på den måten kan vi stanse skip som bør stanses i norske havner, sier Rødt-lederen til VG.

– Sterk tale

Justisminister Emilie Enger Mehl var blant tilhørerne som lot seg engasjere av president Volodymyr Zelenskyjs tale.

– Først og fremst var det en veldig sterk tale. Jeg er glad for at det hjelpen Norge har gitt blir satt blir på. Og så er det viktig at vi tar imot flyktninger som kommer hit med varme og omsorg.

– Det var et veldig sterk øyeblikk som gjorde dypt inntrykk på meg. Han kom med en klar oppfordring til solidaritet, som vil bli hørt: Talen er en inspirasjon for å yte mer hjelp , sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.