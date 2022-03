Regjeringen vil sette av fem milliarder til å ta i mot ukrainske flyktninger

Norske kommuner skal i år være rustet til å ta imot 30.000 ukrainske flyktninger. Nå vil regjeringen bruke betydelige midler på å øke antall mottaksplasser rundt om i landet.

Dermed er det ventet at Norge vil ta i mot totalt 35.000 flyktninger i år –syv ganger flere enn kommunene vanligvis bosetter i løpet av ett normalår.

– Vi ser at opptil ti millioner mennesker er på flukt. De fleste internt i Ukraina, men 3, 6 millioner er nå på flukt ut av landet, ifølge FN. Det er en mengde vi ikke har sett siden andre verdenskrig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse fredag.

– Det er en formidabel oppgave å skulle omstille seg litt inn i året på syvgangeren, og det er heller ikke sluttstreken. Det er ingen som vet helt hva det tallet vil bli, legger han til.

For at kommunene skal kunne ta imot det store antallet flyktninger som kommer på kort tid, vil regjeringen vurdere å gjøre endringer og tilpasninger i lover og regler.

– Vi må forberede oss på at vi kan få en ny nabo, en ny klassekamerat, en ny spiller på fotballaget, sier Støre.

TIL NORGE: Mottakssenteret i Råde tidligere denne uken, hvor flere ukrainske flyktninger kommer. Nå får Norge trolig flere flyktninger enn noensinne.

Torsdag opplyste politiet at minst 9000 flyktninger fra Ukraina hittil er ankommet Norge. Halvparten av dem er ennå ikke registrert.

– Vi planlegger å ta imot flere flyktninger enn vi noensinne har gjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hun understreker at regjeringen også vil øke tilskudd til frivillige som bidrar til inkludering og integrering av ukrainske flyktninger.

Vil sette av fem milliarder kroner

– I dag er det i Kongen i statsråd besluttet at utgiftene kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser. Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Finansdepartementet skal fremme en forslaget for Stortinget neste fredag. Justisministeren erkjenner samtidig at mottakssystemet har utfordringer slik det er i dag:

– Etter asylkrisen i 2015 ble kapasiteten vår for mottak og registrering av flyktninger bygget ned og sentralisert til Råde. Det er et system som ikke har vært dimensjonert for det store antallet flyktninger vi nå ser.

– Jeg forstår at folk er frustrert over ventetiden, og at det tar noe tid. Men på kort tid er det gjort mye. Politiet har opprettet 18 registreringssteder i åtte ulike politidistrikter og jobber intensivt med dette, sier Mehl.

VIL HA FLERE MOTTAKSPLASSER: – Jeg forstår at folk er frustrert over ventetiden, sier justisminister Emilie Enger Mehl

Hun understreker også at det er viktig at hver flyktning fra Ukraina registreres, til tross for at ukrainere nå er blitt gitt kollektiv beskyttelse, som betyr at UDI ikke vurderer hver sak individuelt.

Justisministeren trekker blant annet frem at mennesker på flukt er desto mer utsatt for kriminalitet:

– Politiet er kjent med at organiserte kriminelle nettverk i Europa formidler ekte ID-dokumenter til tredjelandsborgere som illegalt vil reise inn i Schengen-området. Vi vet også av erfaring fra tidligere at enkelte vil utnytte situasjonen til å tilegne seg opphold på uriktig grunnlag, sier Mehl.