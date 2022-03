Regjeringen med flere tiltak for å ta imot ukrainske flyktninger

Norske kommuner skal i år være rustet til å ta imot 30.000 ukrainske flyktninger. Regjeringen setter av inntil fem milliarder kroner til mottaksplasser.

Dermed er det ventet at Norge vil ta i mot totalt 35.000 flyktninger i år –syv ganger flere enn kommunene vanligvis bosetter i løpet av ett normalår.

– Vi ser at opptil ti millioner mennesker er på flukt. De fleste internt i Ukraina, men 3, 6 millioner er nå på flukt ut av landet, ifølge FN. Det er en mengde vi ikke har sett siden andre verdenskrig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse fredag.

– Det er en formidabel oppgave å skulle omstille seg litt inn i året på syvgangeren, og det er heller ikke sluttstreken. Det er ingen som vet helt hva det tallet vil bli, legger han til.

For at kommunene skal kunne ta imot det store antallet flyktninger som kommer på kort tid, vil regjeringen vurdere å gjøre endringer og tilpasninger i lover og regler.

– Vi må forberede oss på at vi kan få en ny nabo, en ny klassekamerat, en ny spiller på fotballaget, sier Støre.

TIL NORGE: Mottakssenteret i Råde tidligere denne uken, hvor flere ukrainske flyktninger kommer. Nå får Norge trolig flere flyktninger enn noensinne.

Torsdag opplyste politiet at minst 9000 flyktninger fra Ukraina hittil er ankommet Norge. Halvparten av dem er ennå ikke registrert.

– Vi planlegger å ta imot flere flyktninger enn vi noensinne har gjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hun understreker at regjeringen også vil øke tilskudd til frivillige som bidrar til inkludering og integrering av ukrainske flyktninger.

Setter av fem milliarder kroner

– I dag er det i Kongen i statsråd besluttet at utgiftene kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser. Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Finansdepartementet skal fremme en forslaget for Stortinget neste fredag. Kommuner skal få økonomisk støtte til å bosetninger og tilrettelegging for flyktninger.

– Barna skal gå på skole og i barnehage, studenter skal kunne fortsette studier på norske læresteder så langt det er mulig. Voksne skal raskest mulig ut i arbeid og aktivitet i samfunnet, sier Støre.