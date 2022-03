BYTUR: Rødreven hadde forvillet seg ned i sentrum av hovedstaden.

Revestreker på Løvebakken

En vågal rødrev lusket mandag kveld rundt Stortingsbygget i Oslo sentrum.

Av NTB og Mona Grivi Norman

Reven prøvde seg på en liten bytur etter mørkets frembrudd på Eidsvoll plass i Oslo, skriver NTB.

Reven fremsto tilsynelatende uredd for både vanlige folk og folkevalgte utenfor nasjonalforsamlingen – sannsynligvis på jakt etter mat eller make.

Forbipasserende på to bein hadde i alle fall ikke sett på maken, og før noen fikk sukk for seg, var reven forsvunnet inn i sitt urbane hi.

Det er ikke første gang det er observert rev i Oslo sentrum. I januar skrev Avisa Oslo om hvordan rev jaktet på rotter i Spikersuppa noen få hundre meter fra Stortinget.

– Reven er et av de vanligere bydyrene. I villastrøk er det grevlingen som regjerer, men i bykjerner er rev mest vanlig. Den finner søppel der det er mennesker, og reven et vanedyr, sa zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman til avisen.

Dagsavisen har også snakket med Bymiljøetaten i Oslo for å høre om det er usedvanlig mange rev i hovedstaden denne vinteren.

– Hvis ti mennesker har sett rev på Grünerløkka, så er det ikke nødvendigvis ti rever. Kanskje de ti har sett den samme reven? Vi har ikke holdepunkter for å si at bestanden har økt, sa biolog Tea Turtumøygard til avisen.