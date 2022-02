AKERS HOVEDKVARTER: Akers hovedkvarter ligger på Fornebu i Bærum. Restauranten «The Local» lå i samme bygningskompleks.

Tiltale: Utga seg for å være Kristian Røkke på restaurant - bad om faktura til Aker

En mann tidligere straffedømt for bedrageri er tiltalt for å ha utgitt seg for å være Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, på restaurant på Fornebu. Fakturaen på 7000 kroner skal han ha bedt kelneren sende til Aker-konsernet.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Det var en høstlørdag i 2019 på restauranten «The Local» på Fornebu i Bærum at Oslomannen i 40-årene ifølge tiltalen spiste og drakk, hvoretter han gikk inn i rollen som Kristian Monsen Røkke da regningen skulle gjøres opp.

Ifølge TV 2, som omtalte saken først, er bedrageren straffedømt åtte ganger tidligere. I en av dommene ble han dømt for til sammen 155 grove bedragerier.

VG har bedt om en kommentar fra Kristian Monsen Røkke, eller selskapet der han er administrerende direktør, Aker Horizon på Fornebu.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken, sier mediekontakt Ivar Simensen.

DEN EKTE RØKKE: Originalen, Kristian Monsen Røkke (38), fotografert i oktober 2019. Han ønsker ikke å kommentere at en mann står tiltalt for å ha utgitt seg for å være Røkke på et restaurantbesøk i 2019.

Spiste og drakk for 40.000 på Sørenga

Helgen etter den omtalte Fornebu-middagen bar det ifølge tiltalen av gårde på nytt restaurantbesøk for mannen i 40-årene.

Nå var det asiatisk på menyen. På etablissementet «Tatakii Asian» i Oslo betalte han ifølge politiet tre restaurantregninger på til sammen 14.900 kroner. Denne gangen dro han frem et kredittkort.

Problemet var bare at kortet ikke var hans eget, ifølge tiltalen. Det skal ha tilhørte en intetanende kvinne fra Asker og Bærum. Hun hadde mistet kortet og ikke gitt den tiltalte noen form for disposisjonsrett.

Ifølge tiltalen skal mannens behov for mat, drikke og sosial omgang ha gitt seg utslag i nok en runde på byen der regningen ikke ble gjort opp på vanlig vis.

Sent lørdag kveld den 5. september i 2020 forledet han i følge tiltalen ansatte ved restauranten «Mirabel» på Sørenga i Oslo til å servere ham og følget mat og drikke for 38.984 kroner.

SØRENGA: Sørenga-området stikker ut i Indre Oslofjord - og er et populært bolig-, bade- og utelivsområde i Oso sentrum.

Den tiltalte gjesten skal ha unnlatt å nevne at han ikke hadde til hensikt å betale. Det oppstod dermed et tap eller fare for tap for restauranten, ifølge tiltalen.

Nekter straffeskyld

Mannens forsvarer bestrider på vegne av den tiltalte restaurantgjesten innholdet i tiltalen.

– Han nekter straffskyld for alle disse bedrageriene. Han mener de ikke er begått av ham, og det oppleves som en belastning å bli utpekt som gjerningsmannen bak dette, sier mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson til TV 2.

Saken er satt opp i Oslo tingrett 19. mai. Det er satt av to dager til hovedforhandlingen.

Tiltalte er også straffedømt minst åtte ganger tidligere, ifølge kanalen.

I 2018 ble han og to andre menn blant annet dømt for å ha svindlet til seg en bil av typen Aston Martin til en verdi av knappe én million kroner fra selskapet Autostrada.

I den samme dommen ble de tre også funnet skyldig i å ha svindlet til seg 14 gavekort med en verdi på til sammen 70.000 kroner til bruk i varehuset Steen og Strøm.