SOSIALDEMOKRAT: Jens Stoltenberg (Ap) er Norges nye sentralbanksjef - og ennå medlem i Arbeiderpartiet.

Reagerer på Stoltenbergs fortsatte Ap-medlemskap: − Skuffer meg

Jens Stoltenberg (Ap) har ingen planer om å melde seg ut av Arbeiderpartiet. Det går ikke Venstre med på – Jeg er fortsatt sosialdemokrat, svarer Stoltenberg.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har tenkt å fortsette medlemskapet i mitt som jeg har gjort i åtte år i Nato, sier Jens Stoltenberg (Ap) på pressekonferansen hvor han ble presentert som ny sentralbanksjef for Norges Bank.

Stoltenberg understreker at han vil være «selvstendig og partipolitisk nøytral» i utøvelsen av jobben som sentralbanksjef.

Han sier at han heller ikke har tenkt til å bidra på noen måte i partiet, eller å være aktiv, og at han heller ikke vil påta seg verv i Arbeiderpartiet.

– Jeg skal fortsatt møte venner også venner som er i Arbeiderpartiet, men jeg skal gjøre det på den ryddige måten jeg har gjort i åtte år i Nato, sier Stoltenberg (Ap).

Ap: Må støtte opp om partiets formål

Arbeiderpartiets vedtekter krever at alle dets medlemmer støtter opp om formålet til partiet.

Under §13 om alminnelige bestemmelser heter det:

«Medlemskap i Arbeiderpartiet forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp om partiets formål.»

– Men jeg er fortsatt sosialdemokrat. jeg tror det er ærligere og redeligere å vedstå seg det grunnsynet, sier Stoltenberg (Ap).

– Er det klokt av Jens Stoltenberg beholde medlemskapet sitt i Arbeiderpartiet nå som han skal bli ny sentralbanksjef?

– Heldigvis har vi organisasjonsfrihet i Norge så det ville vært særdeles uklokt å sette det som krav at man ikke skal kunne har organisasjonsfrihet, også i rollen som sentralbanksjef, svarer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

ORGANISASJONSFRIHET: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at også sentralbanksjefer har organisasjonsfrihet. Stoltenberg (Ap) deltok digitalt på pressekonferansen.

Venstre: – Bør melde seg ut

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn (V) har vært en tydelig kritiker av Stoltenberg-ansettelsen.

Han mener den nye sentralbanksjefen bør melde seg ut av Arbeiderpartiet.

– Eg konstaterer at vi no får ein sentralbanksjef som er medlem i det største regjeringspartiet. Sjølv om det sjølvsagt ikkje er hemmeleg kva Stoltenberg stemmer, understrekar dette det problematiske: Vi har, for første gong i moderne tid, fått ein partipolitikar som sentralbanksjef. Det burde ikkje skjedd. Og det skuffar meg at Stoltenberg overhodet ikkje ser ut til å reflektere over at dette er problematisk, skriver Rotevatn i en melding til VG.

SVEINUNG HAR TALT: Sveinung Rotevatn (V) mener Jens Stoltenberg burde melde seg ut av Arbeiderpartiet.

– Burde han melde seg av partiet?

– Ja. Det ville vist at han i det minste forstår at Ap-tilknytinga er problematisk, svarer han.