BYTTER UTDANNING: Frafall fra studier er kostbart både for den enkelte og for samfunnet. Nå har SSB kartlagt hvor mange studenter som bytter utdanning.

1 av 5 studenter bytter utdanning

Blant studentene som begynte på en gradsutdanning i 2012, byttet 20 prosent til en ny utdanning, viser nye tall fra SSB.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

De fleste som byttet utdanning, byttet i løpet av første studieår, viser SSB-rapporten «Frafall og bytter i universitets- og høyskoleutdanning» som ble publisert 7. februar.

Hvert år forlater en markant andel studenter den utdanningen de har begynt på, heter det i rapporten som er finansiert av kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært å kartlegge frafallet, som er et viktig tema i debatten om høyere utdanning. Frafall er kostbart både for den enkelte og for samfunnet.

Rapporten fra SBB følger studentkullet som begynte på en gradsutdanning i 2012, og kartlegger kjennetegn og atferd blant studentene som forlot utdanningen.

De yngste studentene bytter oftest

Det er studentene som nylig kommer fra videregående opplæring som bytter utdannings oftest. Mens det blant studenter over 30 år kun var 8 prosent som byttet studium, var det hele 24 prosent blant dem som var yngre enn 22 år.

Blant de yngste studentene er det også vanlig å bytte lærested, byttet største andel blant de eldre kun studieprogram.

FLYTTER: De yngre studentene som bytter studium velger også gjerne å flytte til et nytt lærested. Bildet viser Blindern i Oslo, der deler av Universitetet i Oslo ligger.

– Dette kan trolig forklares med studentenes livssituasjon. De eldre studentene er ofte mer etablerte, mens de yngre studentene i større grad er villige til å flytte på seg og bytte lærested, sier Sophia Mai Andresen, en av forfatterne bak rapporten til SSB.

Lett å bytte

Fra høsten 2019 må studenter fullføre graden for å ha rett til full omgjøring av lån til stipend. Noe av lånet blir fremdeles omgjort til stipend etter hvert som studenter består studiepoeng, men Lånekassen skiller mellom omgjøringslån og gradsomgjøringslån.

Disse reglene ble innført for å gi studenter insentiv til å gjøre seg ferdig med graden sin. Studenter som tar enkeltemner eller årsstudier har ikke rett til slik gradsomgjøring, dersom fagene ikke inngår i en grad senere.

Likevel kan studenter bytte utdanning uten store økonomiske konsekvenser, ifølge rapportforfatter Andresen, ettersom det er gode muligheter for å ta med seg studiepoeng over i ny utdanning.

Studenter i Norge kan ofte søke om å få innpass for emner fra tidligere utdanning i sitt utdanningsløp.