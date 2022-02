OVER KNEIKA: – Det handler bare om å komme seg gjennom, sier Line Orlund om den kommende tiden.

Frykter fraværs-topp: − Da skal vi kutte til beinet

ROMSÅS (VG) Sykehjemmet har allerede høyt sykefravær. Nå forbereder de seg på at 20, 30 og 40 prosent av de ansatte må være borte fra jobb – samtidig.

Publisert: Nå nettopp

– Fraværet er skyhøyt. Over 40 ansatte har vært smittet, men vi har over 100 ansatte igjen som potensielt kan bli syke, sier leder for Romsås sykehjem i Oslo, Line Orlund, til VG.

Tirsdag lettet norske myndigheter på de fleste nasjonale tiltak.

Den største utfordringen med gjenåpningen har gjentatte ganger blitt sagt å være økt sykefravær i norske kommuner og sykehus.

Romsås sykehjem har 93 beboere som trenger døgnkontinuerlig pleie og tilsyn.

FORBEREDER: Dersom mange blir syke samtidig, blir bare de aller mest nødvendige oppgavene prioritert: Mat, stell og medisiner.

Lager beredskapsplaner

Den siste tiden har sykefraværet blitt doblet. Økningen er nesten utelukkende coronarelatert.

Likevel spår Orlund at fraværstoppen ligger foran dem.

Sykehjemslederen planlegger nå for en fraværsprosent på 20, 30 og 40.

Dersom verstefallsscenariet slår til, må de eldre belage seg på dårligere tilbud fremover, sier hun:

– Da skal vi kutte til beinet. Alt som kuttes kan, skal kuttes.

– Vi skal ha forsvarlig drift. Men vi vil ikke ha mye grunn til å være stolt av tjenesten ved et slikt scenario. Derfor gjør vi alt vi kan for å unngå det.

Hun legger til:

– Dette gjelder for en kort periode, og det handler bare om å komme seg gjennom.

Hun spår en ny fraværsøkning i slutten av førstkommende uke.

FÆRRE AKTIVITETER: I en vanlig uke kan beboerne på Romsås sykehjem delta på dameklubb, trim, quiz og gudstjeneste. Ved lav bemanning blir det mindre for de eldre å ta seg til.

Spår fraværstopp

Fredag skrev VG at danske kommuner nå skal kutte i tilbudet til eldre, som følge av økt sykefravær.

Danmark fikk raskere omikron-smittestigning og har hatt færre tiltak enn Norge.

Deres bølge noen uker foran Norge, noe som gjør at det er et av de viktigste landene myndighetene følger med på.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Sykefravær er hovedgrunnen til at vi har tiltak i Norge:

FHIs modelleringer viser at sykefraværet kan stige til opp mot 20 prosent.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, uttalte nylig at vi går krevende uker i møte.

Han tror noen kommuner kan oppleve enda høyere sykefravær.

Helsedirektøren kom fredag med en oppfordring:

– Vi og kommunene er avhengig av alle gode krefter. Har man anledning til å bidra, er det fint å ta kontakt med kommuner som sliter – og tilby hjelp. De som vet at deres pårørende trenger mye hjelp, kan i perioder bistå kommunen. Dette er til stor hjelp, sa Guldvog til VG.

ÅPENT: Romsås sykehjem er åpent for pårørende og besøkende. For beboerne er det viktig at hverdagen går så normalt som mulig, sier leder Line Orlund.

Pårørende meldt seg

For å bøte på eventuelle bemanningsproblemer den kommende tiden, har Romsås sykehjem leid inn såkalte postverter.

Disse hjelper sykepleiere og helsefagarbeidere med praktiske oppgaver.

Også sykepleierstudenter og pårørende har meldt seg til tjeneste.

– Det er fantastisk.

– Vi har ansatt folk som har blitt permittert fra hoteller, som har gått arbeidsledige og pensjonister. Derfor er vi i utgangspunktet mye bedre stilt enn mange andre, tror Orlund, som tidligere var fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Oslo.

Takknemlig for mild variant

På det meste har 11 beboere på Romsås sykehjem vært smittet av omikronvarianten samtidig.

Ingen ble alvorlig syke av viruset alene, sier Orlund.

– Det var en trygghet. Det har gått veldig fint, og bedre enn en vanlig influensarunde.

Sykehjemslederen er glad for gjenåpningen av Norge, og sier det først og fremst har positive effekter for beboerne at de får leve mer som normalt.

KATTEN BLIR: «Lucy» holder de eldre med selskap.

Tidligere måtte smittede beboere isolere seg på rommet sitt i ti dager. Nå er tiden kortet ned til fire døgn.

– Vi opplevde ti dagers isolasjon for beboerne som mer skadelig enn beskyttende, sier hun.

Flere av de smittede hadde ikke symptomer.

– Det er vanskelig å forklare for personer med demens at de må isolere seg, selv om de ikke føler seg syke.