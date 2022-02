ÅPNER: Nå bli det slutt for på meter og munnbind. Mange skal smittes, men de fleste har ifølge FHI ikke stor helserisiko.

Så stor er risikoen hvis du tester positivt nå

Nesten alle coronatiltakene fjernes, og det blir opp til hver enkelt å vurdere hvor stor risiko man vil ta. Her kan du sjekke sjansen for å havne på sykehus hvis du tester positivt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har blitt vant til i lang tid at staten har fortalt oss hva vi skal gjøre og hva vi bør gjøre. Nå går vi over til å bare ha råd og anbefalinger. I tillegg til rådene har vi en generell anbefaling om å tenke selv og bruke sunn fornuft, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens corona-pressekonferanse fredag.

Samtidig som nesten alle tiltakene fjernes er vi midt i omikron-bølgen, og FHI anslår at tre til fire millioner mennesker kommer til å bli smittet av gjennom denne vinteren.

Det mener de går bra for de fleste, både fordi omikron er mindre farlig enn forgjengeren delta og fordi de fleste er vaksinert. De som har større risiko, kan velge å følge egne råd.

Men hvordan kan du vite hvor farlig det er for deg å bli smittet?

Sjekk selv – ta risikokalkulatoren

I en studie forrige måned regnet FHI på forskjellene mellom omikron og delta, og konkluderte med at omikron gir 73 prosent lavere risiko for sykehusinnleggelse.

VG har bedt FHI om detaljerte tall over absolutt risiko for innleggelse blant personer i ulike grupper. I helt nye beregninger har de anslått sannsynligheten for å bli lagt inn på sykehus hvis man tester positivt nå – avhengig av alder, kjønn, vaksinestatus og risikogruppe

I virkeligheten er risikoen for å bli innlagt hvis man er smittet antakelig lavere enn i FHIs beregninger: De har beregnet risikoen blant de som tester positivt, enten fordi de har symptomer eller fordi de er nærkontakter. Men særlig med omikron kan det også være store mørketall hvor mange smittes uten å få symptomer eller tester seg. FHI regner med at 50 prosent, eller flere, har omikroninfeksjon uten symptomer.

Fra i dag skal bare voksne teste seg seg ved symptomer.

Sjekk din risiko i kalkulatoren under, sammenliknet med risikoen for å få påvist andre mer og mindre sjeldne sykdommer:

Beregningene av innleggelsesrisiko er basert på påviste smitte under omikronbølgen før regjeringen endret testregimet i januar. Da ble flere grupper enn i dag testet, og alle med positiv hurtigtest skulle ta bekreftende pcr-test.

Så mye har alder å si

Siden tidlig i pandemien har det vært kjent at en av de største risikofaktorene ved corona, er alder. Gjennom vaksinering har risikoen blitt redusert i alle aldre.

I de siste beregningene fra FHI, vil omtrent 2 av 1000 uvaksinerte 30-åringer som får påvist smitte havne på sykehus.

Dette er omtrent samme risiko som en fullvaksinert 50-åring, selv hvis booster-vaksineringen ikke er med i regnestykket:

Info Hva betyr «moderat» og «høy» risikogruppe? FHI bruker følgende definsjoner av risikogrupper: Moderat risiko omfatter kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året, fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) og hjerneslag.

Høy risiko omfatter organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese). Downs syndrom og kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. FHI mener alle uvaksinerte i risikogruppene kan ha behov for å skjerme seg mer under smitteutbrudd, mens det for andre kan avhenge mer av vaksinestatus. De skal jevnlig overvåke og oppdatere informasjon om risikotilstander på sine nettsider. Vis mer

Egne råd

I de nye rådene regjeringen har vedtatt, står det at personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne selv må vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreket at det vil være viktig å vise hensyn hvis man møter andre med munnbind, eller som vil holde avstand, og å legge til rette på skoler og arbeidsplasser.

– Det er langt tøffere å leve et begrenset liv når man må gjøre det alene, og alle andre går tilbake til det normale, sa han.

Disse rådene kan være aktuelle å følge: