NÅDELØS: Partileder Bjørnar Moxnes mener regjeringsplattformen ikke leverer godt nok på alle punkter.

Moxnes hamrer løs på ny regjeringspolitikk: − Skuffende

Partileder i Rødt mener Hurdalsplattformen har gode intensjoner», men at den ikke oppfyller velgernes ønsker om et større, politisk skifte. Han er ikke alene om å rette kritikk mot ny regjeringspolitikk.

Publisert: Nå nettopp

– Først og fremst markerer denne plattformen at høyresiden er ute av regjering, og det er bra, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Han forsikrer at Rødt står klare til å sikre flertall for ny politikk på flere punkter, som feriepenger for arbeidsledige, fjerne avgiftsfritaket for dyre elbiler, reversere taxifrislippet og doble fagforeningsfradraget.

Rødt var med på innledende samtaler med Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV), etter at det ble klart at Ap-leder Jonas Gahr Støre ville danne regjering.

Partiet var imidlertid ikke med videre til regjeringssonderinger, slik som SV. Sistnevnte trakk seg underveis i sonderingsfasen. SV-leder Audun Lysbakken mener den nye regjeringsplattformen er «altfor svak».

Moxnes kaller det for «en positiv overraskelse» at regjeringen vil opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund og jobbe for å reversere deler av EUs jernbanepakke, men er dypt skuffet over at Ullevål sykehus er ofret i regjeringsforhandlingene etter at Sp stilte ultimatum i valgkampen.

– Heldigvis har ikke regjeringen flertall alene, sier Moxnes.

Rødt-lederen mener i det store og det hele at plattformen ikke er nok til å gi velgerne det de har ønsket.

Han trekker frem manglende satsing på tannhelsetjenesten, nedleggelsen av Ullevål sykehus og miljø som særlig skuffende.

– I mange saker er plattformen skuffende, og altfor svak til å sikre det skiftet folk har stemt fram og landet trenger.

Bollestad: Angriper kontantstøttekutt

Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti skriver i en pressemelding at hun er skuffet etter å ha sett plattformen. Hun mener den setter familiepolitikken i revers.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket over at en Ap/Sp-basert regjering vil svekke kontantstøtten betydelig, skriver Bollestad.

– Den lille tiden man i dag kan utsette barnehagestart blir med denne politikken redusert og en såkalt ventestøtte gir heller ingen reell valgfrihet. De som ønsker å være litt lenger hjemme med barna sine blir fratatt den muligheten.

IKKE BRA NOK: De rødgrønne sine løsninger tar utgangspunkt i at alle familier skal passe inn i samme bås, mener Bollestad.

Melby: Svekker klimapolitikken

Venstre-leder Guri Melby mener at den nye regjeringen ikke leverer godt nok på klima og skolepolitikk.

– Vi advarte mot at et historisk sterkt Sp i regjering ville føre en byfiendtlig, kunnskapsfiendtlig og klimafiendtlig politikk. Det viser de fra dag en, og Ap legger seg etter dem.

– Vi får dessverre bekreftet at vi nå får en grå reverseringsregjering som først og fremst ønsker å svekke klimakampen og moderniseringer av Norge, skriver Melby i en pressemelding

Hun mener Ap og Sps regjeringsplattform setter klimapolitikken «på pause», og mener EØS-avtalen og norske arbeidsplasser nå er satt på spil.

– Når det kommer til EØS-avtalen går regjeringsplattformen lenger enn det Støre sa han så for seg. Her har han tapt, påpeker Melby.

KRITISK: Melby mener at vi vil få en strengere og langt mindre human innvandringspolitikk med Ap og Sp enn det som har vært med Venstre ved roret.

Hun medgir at det er bra at den nye regjeringen setter høye mål for kutt i klimagassutslipp, men peker på at natur- og miljøvernet generelt svekkes dramatisk.

– Du når ikke høye mål ved å gjøre det billigere å fly, billigere å kjøpe bensin og dyrere å kjøpe elbil, skriver Melbu.