POLITIET PÅ DØREN: I fjor sommer var politiet på døren hos den siktede 37-åringen minst to ganger, ifølge en tidligere nabo.

Tidligere nabo om Kongsberg-siktede: Han fektet med klubber i hagen

KONGSBERG (VG) I fjor sommer skal politiet ha aksjonert mot den siktede 37-åringen, som ofte ble observert fektende med klubber i hagen sin.

Særlig sommeren i fjor skal 37-åringen ha holdt på ute i hagen.

– Han fektet med klubber, stokker og batong. Jeg så ham der jevnlig om sommeren, men også utover høsten hvis det ikke var for kaldt, sier den tidligere naboen til VG.







Han var en av de nærmeste naboene til den siktede 37-åringen, som onsdag kveld skal ha tatt livet av fem personer. Nå bor den tidligere naboen et annet sted i Kongsberg.

EKS-NABO: Den tidligere naboen forteller at han hadde en dårlig følelse og unnvek kontakt med den siktede 37-åringen.

– Dårlig følelse

– Det var ingen eleganse i fektingen, han fektet med brutalitet. Jeg reagerte på brutaliteten. Jeg trodde han var en torpedo eller noe, forteller den tidligere naboen.

VG har sett meldinger den tidligere naboen sendte til familiemedlemmer i fjor sommer.

Der skriver han at han hadde en «dårlig vibe» når det gjaldt 37-åringen.

– Han var alltid alene. Fra kjøkkenvinduet kunne jeg se inn i leiligheten hans. Det var veldig rotete, og kombinert med de andre tingene, så fikk jeg en dårlig følelse, sier den tidligere naboen.

fullskjerm neste TEKNISKE UNDERSØKELSER: Politiet jobber torsdag på flere steder i Kongsberg sentrum etter de fem drapene. 1 av 6 Foto: HELGE MIKALSEN

To politiaksjoner

Sommeren 2020 observerte han politiet ved boligen til den siktede 37-åringen ved to anledninger.

11. juni 2020:

– Det var ved 18-tiden at flere politibiler sto på gaten her. Jeg så flere politifolk med skjold og hjelmer rundt huset hans. De ropte at han skulle komme ut, og etter en stund så kom han ut. Jeg tror han ble tatt med av politiet den gangen. Det var etter denne hendelsen jeg sendte meldinger og bilder, sier den tidligere naboen om meldingene til et familiemedlem.

I meldingene datert 11. juni i fjor står det:

«Da jeg møtte han på gata. Så fikk jeg dårlig vibe men trodde aldri han var såpass».

Av et rettsdokument fra Kongsberg og Eiker tingrett fremkommer det at 37-åringen denne dagen hadde brutt et besøksforbud han var ilagt to uker tidligere.

MELDINGER: Den tidligere naboen sendte flere meldinger og bilder til familiemedlemmer 11. juni i fjor.

8. august 2020:

– Det var ved 17-tiden, for jeg kom hjem fra jobb. Da så jeg en politibil utenfor boligen hans, og jeg så han snakke med to politifolk. De sto og snakket lenge med ham, sier den tidligere naboen.

Denne dagen tok naboen et bilde av politiet som snakket med det som skal være 37-åringen. VG har sett bildet som er datert denne dagen.

– Jeg tror ikke politiet tok ham med seg da, sier den tidligere naboen.

Fulgt opp tidligere meldinger

På en pressekonferanse torsdag formiddag opplyste politiet at de har fulgt opp ulike meldinger om 37-åringen flere ganger tidligere:

– Vi har ikke registrert meldinger på ham i 2021, men tidligere. De har vært fulgt opp, sa politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet bekreftet at de fikk en bekymringsmelding i 2020.

Onsdag kveld skal 37-åringen ha tatt livet av fem personer.

Både politiet og mannens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, bekrefter overfor VG at han har erkjent de faktiske forhold.

37-åringen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.