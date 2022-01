OPPHEVE: Trygve Slagsvold Vedum vil oppheve skjenkestoppen.

Vedum vil oppheve nasjonal skjenkestopp – Støre gir åpningshåp til utelivsbransjen

Trygve Slagsvold Vedum mener kommunene selv må få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uken. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Samtidig mener han at kommunene selv må få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige.

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet fredag at regjeringen vil komme med lettelser førstkommende fredag, skriver avisen.

Usikkerhet rundt effekten

I desember hoppet skjenkestopp opp på listen over tiltak som FHI mener har «betydelig» effekt mot smitte. Det var etter omikron-utbruddet på Louise.

– Det er usikkerheter når det gjelder effekten, og det er vanskelig å kunne kvantifisere. Men her handler det også om å bruke det samlede kunnskapsgrunnlaget, og det beste skjønn. Dog er det kjent for alle at alkohol påvirker vår atferd, meteren blir gjerne kortere og stemmen høyere med økende promille, sier Frode Forland i FHI.

Skjenkestoppen har vært et omdiskutert og til dels kontroversielt tiltak i den siste runden med restriksjoner for å forhindre smittespredningen i Norge.

Støre: Viktig å lytte til utelivsbransjen

Også statsminister Jonas Gahr Støre sier han håper at utelivet kan se mer optimistisk på livet om ikke så lenge.

– Jeg vil si at det fortsatt er grunn til å tro at vi står foran mer smitte, men nå har vi mye mer kunnskap om omikronvarianten, om smittegraden og alvorsgraden, sier Støre til VG.

– Har utelivsbransjen grunn til å se litt mer optimistisk på neste uke, når dere skal justere coronatiltakene 14. januar?

– Jeg håper det. Det viktigste for oss er at barn og unge får en mest mulig normal hverdag. Det skal vi klare å gjøre noe med. Og så er det viktig å lytte til de som for andre eller tredje gang er blitt rammet gjennom pandemien – utelivsbransjen og restauranter, sier Støre og signaliserer at de også vil ta andre hensyn enn bare de rent helsefaglige.

– Vi lytter til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men også til det vi får høre fra bransjeorganisasjoner, fagforeninger og enkeltaktører som jeg snakker med, sier Støre.

– Dette er et yrkesforbud

Som VG har skrevet er det ingen andre land i Europa som har gått for samme skjenkestrategi som Norge.

Paal Mangerud er medeier i en rekke utesteder i Oslo, blant andre Blå, Internasjonalen, Bonanza og Feber.

– Enten må støtteordninger på plass eller så må yrkesforbudet oppheves nå. For dette er i realiteten et yrkesforbud for alle som jobber i utelivsbransjen, sier han.

Etter at skjenkestoppen ble innført i desember, måtte han stenge ned alle stedene sine og permittere ansatte.

– Jonas Gahr Støre sier at ingen skal stå alene i denne krisen, men jeg har aldri følt meg mer ensom.

STENGT: En bar i Oslo som er stengt etter at det ble innført skjenkestopp i desember.

Vedum til VG: Ikke en dag lenger enn nødvendig

VG møtte lørdag en optimistisk finansminister på Sogn i Oslo. Da snakket han om strøm, men samtalen gikk også inn på coronarestriksjonene.

– Fredag møtte jeg mange som driver kafeer, restauranter og puber. Det gjør veldig inntrykk, sa Vedum.

– Normaliteten er at ting skal være åpent. Unntaket er at ting skal være strammet inn.

– Det høres ut som om det ikke vil ta veldig lang tid før nordmenn igjen kan nyte et glass vin til maten på restaurant?

– Vi skal gjøre en skikkelig vurdering. Nedstengning skal ikke vare en dag lenger enn nødvendig.

Spørsmål rundt forholdsmessighet

Det har vært stor misnøye rundt skjenkestoppen og flere har stilt spørsmål rundt forholdsmessigheten.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen ba om informasjon om hvor presset sykehusene egentlig er.

– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine?

På dette svarer helseminister Ingvild Kjerkol:

– Jeg forstår frustrasjonen til Raymond Johansen og andre som har levd med ulike former for tiltak over en lang periode. Dessverre er situasjonen fremdeles alvorlig og preget av usikkerhet.