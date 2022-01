ÅSTEDET: En 20 år gammel mann ble natt til søndag bortført fra foreldrenes hjem i Tolga nord i Østerdalen.

Tolga-siktet ville få livet på rett kjøl - nå er han siktet for bortføring

HAMAR/OSLO (VG) For få år siden flyttet mannen i 20-årene bort for å få livet på rett kjøl. Nå er han siktet for å frihetsberøvelse, etter at en 20-åring ble beskutt og bortført i Tolga.

Den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet onsdag, og fremstilles for varetektsfengsling i Østre Innlandet tingrett torsdag.

Han er siktet for frihetsberøvelse etter at en 20 år gammel mann og hans foreldre natt til søndag ble utsatt for vold hjemme i Tolga nord i Østerdalen.

20-åringen ble truffet av skudd under bortføringen og tatt med i en bil. Han kom til rette sent søndag kveld. VG har tidligere skrevet at politiet etterforsker gjeld som et mulig motiv i saken.

Den siktede er en norsk mann i 20-årene fra Østlandet.

Mannen er ifølge VGs opplysninger tidligere straffedømt for blant annet oppbevaring og salg av narkotika, tyveri og brudd på våpenloven.

Hans forsvarer Marius Ihlebæk sa til VG onsdag at hans klient samarbeider med politiet.

– Han har blitt gjort kjent med grunnlaget for siktelsen, og han erkjenner ikke straffskyld, og benekter enhver befatning med bortføringen i Tolga, sa Ihlebæk.

Ville få livet på rett kjøl

Ifølge VGs opplysninger er mannen tidligere straffedømt, blant annet for oppbevaring av omtrent 2,5 kilo hasj.

KJØRTE UTFOR: Fluktruten nedover Østerdalen var ikke problemfri. Ifølge VGs opplysninger kjørte fluktbilen av veien etter en tids kjøring. Der skal den ha havnet rett i potetåkeren til Hans Håkon Westlund på Friland gård i Stor-Elvdal.

I avgjørelsen fra den lokale tingretten i 2017 fremkommer det at den nå bortføringssiktede skal ha oppbevart dette stoffet til dels for videresalg. I retten kom det også frem at siktede hadde hatt kontakt med to andre personer om det som for politiet fremsto som samarbeid og salg av narkotika.

Et kvart kilo av hasjen var ifølge retten allerede solgt videre da mannen ble pågrepet.

«Siktede har etter sakens opplysninger og sin egen forklaring ut fra et økonomisk motiv ervervet stoffet i hvertfall dels for videresalg», skriver tingretten i sin avgjørelse.

Retten betegner at mengden hasj som mannen var i besittelse av representerte en betydelig spredningsfare.

Da politiet ransaket boligen til mannen, fant de blant annet en eske med ammunisjon tilhørende et etthåndsvåpen.

Den siktede mannen forklarte i retten at han hadde havnet i feil miljø tidlig i tenårene.

POLITIAKSJON: Politiet fant natt til søndag den forlatte bilen på Friland gård i Stor-Elvdal.

I dommen mot mannen kommer det frem at han på daværende tidspunkt hadde flyttet til en annen by på Østlandet og kuttet kontakt med tidligere kontakter.

Mannen tilstod alle forholdene, og ble dømt til samfunnsstraff.

Første siktede: - Sjokkert over opptredenen

Advokat Harald Grape forsvarer den andre siktede mannen i 20-årene. Han sier til VG at klienten selv ønsket å gå til politiet.

Mannen erkjenner straffskyld, og ble onsdag varetektsfengslet i fire uker.

Mannen i 20-årene er norsk og fra Østlandet. Han skal ikke være tidligere straffedømt, etter det VG kjenner til.

– Han er ganske sjokkert over opptredenen. Han kjenner seg ikke igjen i seg selv. Han ønsker å gjøre opp, tilstå og gjøre livet lettere for fornærmede i saken, sier Grape til VG.