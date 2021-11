Stor våpenkontroll i Oslo: Seks tatt med kniv

Fredag kveld har Oslopolitiet stoppet 950 personer for å sjekke om de bar våpen. Politiet mener den siste tidens voldsepisoder viser hvorfor det er nødvendig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et titalls politibetjenter, både uniformerte og i sivil, har vært involvert i aksjonen som startet i 22-tiden fredag kveld ved Jernbanetorget i Oslo sentrum.

I en oppsummering like før 00.30 skriver politiet at 945 personer er kontrollert. Seks kniver er funnet på personer, og forholdene er anmeldt. I tillegg ble to personer anmeldt for besittelse av narkotika.

Etter bare ti minutter hadde politiet pågrepet to personer som bar stikkvåpen.

– Vi mener at de ikke har hatt en såkalt aktverdig grunn til å bære kniv, og de vil bli anmeldt for det, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Han får støtte av kveldens tidligere operasjonsleder Vidar Pedersen, som uttalte til VG:

– Jeg kan nesten ikke se at man kan ha en aktverdig grunn til å gå med stikkvåpen i lommen en fredag kveld.

Operasjonsleder Hekkelstrand beskriver våpenvisitasjoner som et av politiets mange virkemidler for å forebygge vold og uønskede hendelser.

Etter én time var aksjonen ferdig. Noen som bar kniv hadde også et såkalt aktverdig formål:

– For eksempel en kokk på vei hjem fra jobb, utdyper Hekkelstrand.

STOR AKSJON: Flere enn 900 personer ble visitert av politiet på Jernbanetorget fredag kveld.

Ikke tilfeldig

Etter politilovens paragraf 7A har politiet lov til å visitere personer når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen.

Ett av kriteriene er at slike kontroller må gjennomføres på steder der slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted.

– Vi har ønsket å dekke et konkret område der vi har erfaring med at folk kan være i besittelse av den typen våpen, men det har også sammenheng med det som har skjedd i det siste, sier Hekkelstrand.

Hans kollega Vidar Pedersen mener voldsepisodene som har funnet sted i hovedstaden den siste tiden, viser hvorfor det er nødvendig at politiet gjennomfører slike aksjoner.

– Hvordan plukker dere ut personene som kontrolleres?

– Det gjøres nok vurderinger på stedet av de som kontrollerer. Det er ikke gitt at de kontrollerer alle, sier Pedersen.

Operasjonsleder Hekkelstrand forklarer at politiet i hvert enkelt tilfelle vil vurdere om de som bærer våpen, har en aktverdig grunn til å gjøre det – altså om de har en legitim grunn.

Flere voldsepisoder i Oslo siste tiden

Den siste tidens knivstikkinger og skyteepisoder i Oslo har vekket oppsikt. Senest mandag denne uken ble en mann knivstukket på Oslo Sentralstasjon.

På bare ti uker, har det vært åtte skyteepisoder i hovedstaden etter sommerferien. De tilsynelatende uavhengige episodene har skjedd både i Vika i Oslo sentrum og på fem forskjellige steder på Oslos østkant.

LES MER: Skuddene i Oslo

Mandag skal byrådsleder Raymond Johansen, justisminister Emilie Enger Mehl og politimesteren i Oslo diskutere den siste tidens skytinger i hovedstaden.