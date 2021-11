IKKE TILBAKE: Selv da Norge hadde den store gjenåpningen, kom ikke passasjerene tilbake for fullt til kollektivtrafikken i Norge. VG sjekket i forrige uke forholdene på 350-linjen fra Lillestrøm til Enebakk, hvor det var stille.

Advarte om store kutt i kollektivtrafikken – får ingen redning

Fra Viken, Innlandet, Trøndelag og Agder er det advart om kutt i kollektivtrafikken. Men de mister likevel corona-støtten sin.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når Ap/Sp-regjeringen nå legger frem sine forslag til endringer i statsbudsjettet, blar de nemlig ikke opp for den coronarammede kollektivtrafikken.

Ettersom passasjerene fortsatt ikke har kommet tilbake etter pandemien, har billettinntektene for kollektivtrafikken stupt. Derfor holdt fylkeskommuner og trafikkselskaper pusten frem mot budsjett-nyhetene mandag.

Men den statlige ordningen med å kompensere for tapte billettinntekter, er ikke forlenget etter nyttår.

Samferdselsministeren hevder det er «krevende for staten å prioritere å bruke penger på å opprettholde kollektivtilbudet på et høyere nivå enn det er grunnlag for».

– Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

VG tok torsdag runden i de norske fylkene, for å sjekke hvor det kan bli kutt fra 2022. Sjekk ditt fylke ved å klikke på det på kartet:

– Blir det ingen kompensasjon, må det kuttes, var den klare beskjeden fra Stine Fredriksen, som er fagleder i Innlandstrafikk, på torsdag.

– Hvis det er noen som tar som en selvfølge at de beholder avgangen de bruker, så kan den være borte i april, og det er ikke en aprilspøk, sa administrerende direktør Janne Sollie i AtB i Trøndelag.

Ettersom Ap og Sp ikke har flertall i Stortinget alene, skal de nå i forhandlinger med SV om det endelige budsjettet. Men samferdselsministeren mener det eventuelt er fylkene som må punge ut, ikke staten:

– Vi foreslår å bevilge i alt 500 millioner kroner mer i frie midler til fylkeskommunene i 2022 sammenlignet med den forrige regjeringen, som foreslo en økning på 400 millioner kroner mer enn i årets budsjett. Med i alt 900 millioner kroner mer står fylkeskommunene sterkere rustet til å kunne prioritere kompensasjon for reduserte billettinntekter til neste år, dersom det er behov for det, skriver Ap-statsråden.

Ruter må bestemme kutt i tilbudet i Viken før nyttår.

– Ruter kan ikke tilby kollektivtransport for penger vi ikke har, så det handler både om å utvide den finansierte omstillingsperioden for å gi folk mer tid, og å mobilisere til økt reiseaktivitet, slik at billettinntektene øker, sa Cathrine Myhren, kommunikasjonssjef i Ruter, til VG i forrige uke.