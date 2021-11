GROV SJØ: Et barn ble reddet opp av vannet i Sandve på Karmøy.

Mann hoppet i sjøen for å redde gutt – ble fløyet bevisstløs til sykehus

Én voksen mann er bevisstløs etter at flere personer hoppet ut i vannet for å hjelpe et barn.

Et barn ble søndag reddet opp av vannet av en person med surfebrett i Sandve på Karmøy, meldte Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 12.29.

Politiet opplyser til VG at barnet er omtrent 8–12 år, og at det er en gutt. Han lekte med noen kompiser ute på en molo da han skal ha falt i vannet.







Gutten var bevisst da han ble hentet av ambulansen.

En mann i slutten av 30-årene som gikk tur i området, er sendt til sykehus, opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt.

Mannen bidro i redningsarbeidet og var bevisstløs da han ble sendt til Haukeland sykehus.

Ifølge Hovedredningssentralen skal flere personer ha hoppet ut i vannet og forsøkt å hjelpe barnet, som var omtrent 20 meter borte fra land.

Klokken 12.49 skrev politiet at redningshelikopteret har heist opp én person som er bevisstløs. Vedkommende ble heist opp fra et surfebrett.

Senere søndag får VG opplyst at mannen som ble sendt bevisstløs til Haukeland, ikke var blant surferne. Han skal ha gått tur i området da han oppdaget gutten i vannet.

Klokken 12.56 meldte de at helikopteret er på vei til Haukeland med den voksne pasienten.

Ifølge redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen var det en innringer som hadde gjort observasjon av et barn i vannet. Hendelsen skal ha funnet sted ute ved en molo.

Både Røde Kors-båten og redningsskøyten satt kurs mot stedet – men snudde da alle var kommet på land før båtene var ankommet.

– Personene i vannet var ikke redningsmannskap, sier Hognaland.

Ifølge redningslederen er det «grov sjø» i området. Hognaland kjenner ikke alderen på barnet som ble reddet, eller helsetilstanden til noen av de involverte.