ARBEID TIL ALLE: Jonas Gahr Støre ber folk høre nøye etter på Høyres nye valgløfter mandag. Selv lover han at de viktigste løftene til Arbeiderpartiet er de som gjelder arbeid. Foto: Fredrik Solstad

Støre advarer mot nye Høyre-løfter – prioriterer rike og privilegerte

Jonas Gahr Støre mener Høyre har overoppfylt valgløftene for de med mest fra før, men sviktet på løfter de ga til vanlige folk. – Skremselspropaganda, sier Høyre-nestleder Tina Bru.

Publisert: Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) lanserer mandag ettermiddag en rekke nye valgløfter for Høyre de neste fire årene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber folk være skeptiske.

Han sier at Høyre de siste åtte årene har valgt å prioritere de valgløftene de ga til rike og privilegerte når de har hatt makt.

– Høyre er til å kjenne igjen. De har levert til de som har mest og står først i køen for å bestemme store saker og store penger, sier Støre til VG.

– De har gjort det gjennom kutt i skattene. De åpner for at kommersielle aktører kommer inn i velferden. De har svekket viktige kvaliteter i den norske arbeidslivsmodellen, sier han.

FÅR KJEFT: Erna Solberg har brutt en rekke løfter til vanlige folk, men levert til de privilegerte ifølge Støre. Foto: Jørgen Braastad

Støre: Her har Høyre innfridd

Støre sier at statsminister Erna Solberg (H) har innfridd løftene til de på toppen av det norske samfunnet.

– Høyre-historikeren Francis Sejersted skrev at Høyre er et parti for de privilegerte. Vi ser klare tegn til det også i politikken, sier Støre til VG:

Skattekutt – de har kuttet skattene til de som har mest fra før, først og fremst gjennom kutt i formuesskatt.

Privatisering – han viser til vekst i etablering av private skoler og sier at fritt behandlingsvalg tapper fellesskapet på bekostning av private aktører. Støre advarer om at eldreomsorgen nå står for tur for Høyre.

Arbeidsliv – regjeringen flytter makt fra arbeidstagere til arbeidsgivere ved å endre arbeidsmiljøloven, gjøre for lite mot sosial dumping og ikke vise interesse for å sikre folk hele og faste stillinger.

Støre: Her har Høyre sviktet

Støre sier at Solberg har brutt en rekke valgkampløfter de siste åtte årene til det han kaller vanlige folk.

Utenforskap – en kampsak for Erna Solberg i 2013. Altfor mange var utenfor arbeidslivet da. Det er fremdeles altfor mange, sier Støre

Psykisk helse – Bent Høie i 2013 lanserte den «gylne regelen». Hvert år skulle det være sterkere vekst til psykisk helse enn somatisk helse. «Det har ikke skjedd», sier Støre.

Beredskap – debattene om beredskap har vært skarpe i Stortinget, men det kom ny kritikk etter terrorangrepet i Bærum i 2019 og Koronakommisjonen dom mot regjeringen sier han var hard.

Oljeavhengighet – Solberg lovet at hun skulle redusere oljeavhengigheten, men vi har nå rekord i oljepengebruk. Også før pandemien.

KLAR FOR REGJERINGSSKIFTE: Jonas Gahr Støre ligger an til å ta over regjeringskontorene etter valget. Han møter VG på stortingskontoret sitt. Foto: Fredrik Solstad

– Skremselspropaganda

Høyre-nestleder Tina Bru skriver i en e-post at Jonas Gahr Støre med sitt utspill forsøker å avlede oppmerksomheten fra det hun kaller «samarbeidskaoset» på rødgrønn side.

Hun sier at Høyre har løftet den totale sykehusøkonomien, økt pasientbehandlinger og sikret rett til fritt behandlingsvalg.

– Jeg oppfordrer Støre til å se på det politiske regnskapet vi la frem for kort tid siden, for dette er tøys, skriver Bru.

Hun skriver at Støre virker å være «ørska etter sommerdvalen» – og peker på at sysselsettingen er på samme nivå som før pandemien.

– Det går bra i Norge, og jeg tror ikke folk lar seg lure av Arbeiderpartiets skremselspropaganda, sier hun.

HØYRE-TOPPER: Erna Solberg og Høyre-nestleder Tina Bru er enige i Støres kritikk. Her danser de til DDE på valgkampturné. Foto: Helge Mikalsen

– Forstår ikke

Bru lister videre opp at flere har fått tilgang til fritidsordninger, at de har innført gratis kjernetid i barnehage og at flere fullfører videregående skole.

Hun sier også at de har en inkluderingsdugnad i arbeidslivet.

– Det at Arbeiderpartiet mener fritt behandlingsvalg tapper fellesskapet på bekostning av private aktører viser hvor lite de forstår. Det viser også at deres ideologi mot privat eierskap er viktigere enn den enkelte pasient, skriver Bru:

– Fjerner de fritt behandlingsvalg, som de lover at de skal, vil kun de som har mye penger kunne benytte seg av disse behandlingene, sier hun og mener at det er bedre at staten betaler for folks behandling privat, skriver hun.