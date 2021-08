BONDE: Bastian Weiberg-Aurdal i fjøset i Velledalen. Han synes det er uvirkelig at naboen Odd Kåre Fet og sønnen Ole André Ramstad Fet søndag trolig ble drept av okser på innmarksbeite. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sykkylven i sorg etter angivelig okse-tragedie: − Et sårt, sårt tap

SYKKYLVEN (VG) Velledalen er i dyp sorg, etter tapet av Odd Kåre Fet (78): – Han var en ildsjel, veldig opptatt av å ta vare på bygda, sier Bastian Weiberg-Aurdal.

Publisert:

Han driver selv med storfeproduksjon og synes det er uvirkelig at sambygdingen og hans sønn Ole André Ramstad Fet (52) søndag ble funnet omkommet, der oksene går på beite.

Politiet i Sykkylven tror at dyra har gjort utfall og skadet gårdbrukeren og hans far, slik at de mistet livet. De karakteriserer hendelsen som en svært tragisk ulykke.

Nærmere hundre mennesker oppsøkte Sykkylven kirke under minnestunden mandag kveld, for å sørge sammen og vise sin medfølelse med familien.

– Dette er to som har vært veldig engasjert og betydd mye for lokalsamfunnet. Mange er berørt av deres bortgang, dette er dypt tragisk, sier sogneprest Erlend Lunde.

DØDE: Odd Kåre Fet (78) og sønnen Ole André Ramstad Fet (52). Foto: Privat

Sykkylven i Møre og Romsdal er først og fremst kjent for sin møbelindustri. Men landbruket er også en betydelig næring i kommunen sørøst for Ålesund.

En drøy mil sør for kommunesenteret Aure ligger flatbygda Velledalen mellom bratte fjell. Fet-gårdene ligger som et klyngetun der Velledalselva løper ut i Fitjarvatnet.

Bak gårdene skjuler tett granskog et høydedrag under Blåbretind. Det er her oksene skal ha gått i innmarka. Ifølge politiet skulle far og sønn flytte oksene mellom to beiter.

MINNESTUND: Sogneprest Erlend Lunde åpnet dørene til Sykkylven kirke. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– En samfunnsbygger

– De var flinke gårdbrukere, begge to. Dyktige og kunnskapsrike personer som har jobbet med dyr i årevis, sier gårdbruker i Velledalen Petter Velle.

Han karakteriserer Odd Kåre Fet (78) som en samfunnsbygger av de sjeldne.

– Han har vært en krumtapp i det meste i Velledalen og har så til de grader arbeidet uegennyttig for fellesskapet. Det er et sårt, sårt tap. Også sønnen var en kjernekar.

Odd Kåre Fet etterlater seg ektefelle og tre voksne døtre, Eldstesønnen Ole André var gift og hadde to sønner. De nærmeste pårørende har bedt om ro etter tragedien.

KLYNGETUN: Fet-gårdene ligger i et klyngetun i Velledalen i Sykkylven. Tragedien skal ha skjedd på platået bak gårdene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Foregangsmann

Også Bastian Weiberg-Aurdal fremhever Odd Kåre Fets sentrale rolle i Velledalen.

– Han var en foregangsmann i kulturliv og idrettslag. Det er ildsjeler som ham. som ofrer fritiden på fellesskapet, som driver Bygde-Norge. sier Weiberg-Aurdal.

Han sier bygdefolket sitter målløse tilbake.

– Det er ikke mer enn et par dager siden Odd Kåre og kona sprang forbi oss, for å ta idrettsmerket. Han var sprek og en veldig jovial kar, sier Weiberg-Aurdal.

«ILDSJEL»: Bastian Weiberg-Aurdal beskriver avdøde Odd Kåre Fet som en ildsjel. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Alt blir bare svart

Odd Kåre Fet var for 40 år siden pådriver for grendehuset i Velledalen og tok siden initiativet til bygdas barnehage og privatskole, som i dag har 69 elever på 1.–7. trinn.

– Han var ikke bare pådriver, men la selv ned en masse praktiske dugnadstimer. Han ville at ting skulle skje i Velledalen, sier rektor Kristin Grebstad.

Hun sier 78-åringen var en løsningsorientert mann med sterke meninger.

– Alle kjenner ham. Det er et veldig tap, jeg føler alt blir bare svart, sier Grebstad.

REKTOR: Kristin Grebstad er rektor ved Velledalen Montessoriskule, som Odd Kåre Fet var pådriver for å opprette. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Nedenfor skolen ligger Dalemyra, hjemmebanen til Velledalen og Ringen Fotballag, der både far og sønn i sin tid var sentrale spillere.

– En klubbkjempe

– Ole André Fet var en klubbkjempe, sier nestleder i Velledalen idrettslag Atle Hole.

Han forteller at gårdbrukeren som søndag gikk bort, var toppscorer og årets spiller på VRF på nivå 4 gjennom nittitallet og også fikk en sesong i Aalesund FK på nivå 2.

– Han var en offensiv spiller som alltid scoret masse mål. På banen kunne han være tøff, men utenfor var han meget stillfaren og likte ikke oppmerksomhet.

Hole spilte på A-laget med Odd Kåre Fet på A-laget i tidlige år og avsluttet egen karriere med sønnen Ole André. Han sier de var ulike.

– Faren var et dugnadsmenneske, Ole André en mer tilbaketrukket familiemann som var godt likt av alle og ikke hadde noe utestående med noen, sier Hole.

52-åringen var også trener for et guttelag i Sykkylven idrettslag.

Det var foreldrene som i dag bodde på gården på Fet i Velledalen. Sønnen med familie bodde nærmere tettstedet Aure i Sykkylven.

Politiet i Sykkylven arbeider videre for å klarlegge omstendighetene bak ulykken.