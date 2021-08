Stortingspolitiker har blitt drosjesjåfør

KRISTIANSAND (VG) Stortingspolitiker Peter Frølich (H) har tatt drosjelappen. Onsdag debuterte han som drosjesjåfør. Lederen i Taxiforbundet advarer og sier at drosjeyrket er i ferd med å bli en jobb man ikke kan leve av.

Av Bjørn Haugan og Sondre Transeth (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringens liberalisering av taximarkedet fra 1. november i fjor har vakt sterke reaksjoner.

Flere av de rødgrønne partiene – anført at Ap-leder Jonas Gahr Støre – har lovet å stanse deler av liberaliseringen.

– Det kommer de ikke til å klare. EØS-avtalens kontrollorgan ESA har slått fast at det var for lite konkurranse i drosjemarkedet i Norge. Derfor kommer ikke Støre til å få den gamle monopolmodellen tilbake, sier stortingsrepresentant Frølich.

Etter at Støre og SV-leder Audun Lysbakken 1. november i fjor sto frem og varslet at liberaliseringen vil bli stanset hvis det blir en rødgrønn regjering, gikk Frølich til motangrep og forsvarte liberaliseringen:

Han gjorde det ved å si at han ønsker å teste egen reform, ved å ta drosjelappen.

KASTER TERNING: Frølich kaster terning fire på reformen, og sier det er rom for forbedringer. IKKE NOE Foto: Sondre Transeth

– Nå har jeg bestått og fått kjøreseddel. I dag praktiserer jeg som sjåfør for første gang.

Han valgte det ferske taxiselskapet Ridel i Kristiansand, som i stor grad opererer som Uber, hvor sentralen er borte og hvor bestillingene i hovedsak skjer via app og ved opplukking på gaten.

– Søkte etter billigste drosje

– Det er et kult norskeid oppstartsselskap, som da taxireformen ble utsatt fra juli til november i fjor, kjørte gratis, med betalte sjåfører, sier Frølich.

Vi har sittet i bilen hans i Kristiansand sentrum i en halvtime, da første kunde klikker inn:

Svenske Aakon Bussani med sin datter Sahsa, på ferie.

– Jeg googlet og søkte etter billigste drosje. De har en god app og var billigere enn andre. Verre var det ikke, sier han.

UT PÅ TUR: Aakon Bussani med sin datter Sahsa, fornøyd i baksetet til Frølich. Foto: Sondre Transeth

1. november i fjor innførte regjeringen en reform for drosjenæringen, hvor man fjernet maksgrensen for hvor mange som får lov å kjøre drosje. De fjernet også kravet om å være tilknyttet en drosjesentral:

Alle kan bli drosjesjåfør.

Frølich sier det var mer krevende enn han trodde.

– Komplisert

– Teorien var krevende og oppkjøringen vanskelig. Det er blitt vanskeligere å bli sjåfør. Prosessen er også ganske komplisert.

– Hvordan da?

– Deler av søknadsprosessen er fortsatt på papir: Helseattest og politiattest må skaffes på papir og sendes via posten. Det samme gjelder kjøreseddelen. Skal du ha løyve for å kjøre egen bil må du opprette et enkeltmannsforetak, søke løyve og så må du bruke 30 000 kroner på et meningsløst taksameter du egentlig ikke trenger.

– Andre svakheter?

– Ja, at du må ha med egen drosje når du kjører opp. Hele poenget er at du ikke kan kjøre drosje før du har bestått. Jeg har meldt til Samferdselsdepartementet at de må se på det.

RUSH PÅ DAGTID: Peter Frølich måtte vente en halvtime på første kunde. Foto: Sondre Transeth

Han sammenfatter:

– Samlet vil jeg gi taxireformen en firer på terningen; det er potensial for forbedringer, blant annet i å fjerne papirarbeidet og få digitale løsninger. Men i helhet har vi oppnådd det vi ville:

– Vi har fått flere drosjeselskaper som har presset prisene ned for kundene. Det har vært det viktigste. Og så liker jeg at eksamenen er på norsk. Det betyr at alle drosjesjåfører må kunne norsk.

– Beintøft

– Men det har også ført til overetableringer; drosjesjåfører i Oslo opplever at de knapt kan leve av å være sjåfør?

– De som har ruget på løyvene sine og blitt fratatt sitt privilegium, blir rammet, ja. Markedet i Oslo er nå beintøft: De har gått fra en monopollignende situasjon med få aktører, til frislepp. Det er en tøff omstilling, men det er bra for forbrukerne.

Han kjører rundt i en elbil – Tesla Model 3.

– Og det der, sier han og peker på taksameteret:

– Er et forhistorisk og fordyrende ledd til 30 000 kroner som vi ikke trenger. Det eneste vi bruker den til, er hvis folk ikke er fornøyd med å få kvittering på mail, men vil ha en fysisk i hånden.

– Antall turer har gått fra 38 millioner til 31 millioner

Han sier at markedsutviklingen har presset frem endringene.

– SSB har vist at drosjetakstene steg tre ganger så mye som andre priser fra 2004 til 2015 og at antallet turer har gått ned fra 38 millioner i året i 2005 til 31 millioner i 2019: Det har blitt for dyrt for mange å ta taxi. Det er den utviklingen vi nå skal snu, sier han og legger forsikrende til:

– Jeg har ingen planer om å kjøre drosje i fremtiden. Jeg gjorde det for å teste reformen og det funket.

Ole Gulbrandsen er deleier og styreleder i Ridel.

– Vi har nå 21 biler i drift i Kristiansand og skal opp i 54 før nyttår. Vi planlegger for å etablere oss i andre byer også, som gjør at vi planlegger for å ha 74 biler i Norge innen utgangen av året.

VIL UTVIDE: Styreleder Ole Gulbrandsen (t.v.) og forretningsutvikler i Ridel, Makvan Kasheikal, planlegger å åpne taxidrift i flere byer. Foto: Sondre Transeth

Han sier de tilbyr en pris som ligger 30–40 prosent lavere enn de etablerte selskapene.

– Vi har ingen sentral, som er en årsak til at vi at vi har lavere kostnader enn de etablerte.

– Med så mye lavere pris må dere presse sjåførlønningene nedover?

– Nei, sjåførene får minst like mye betalt som andre selskaper. Jeg vet, fordi jeg selv har vært sjåfør og hatt løyve, sier forretningsutvikler i Ridel, Makvan Kasheikal.

De tar ikke imot kontanter.

– Det tilbyr vi ikke. Vi ligger i forkant av det pengeløse samfunnet. De aller fleste kundene våre laster ned appen vår, hvor kostnaden trekkes automatisk via betalingskort som er lagt inn. De går ut av bilen uten å tenke på betaling og får kvittering og reiserute på mail etter noen sekunder, sier Gulbrandsen.

Advarer

Styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund sier reformen er i ferd med å ødelegge bransjen.

– Taxisjåføryrket er i ferd med å bli en jobb du ikke kan leve av mange steder, spesielt i storbyene. Det er i ferd med å bli et deltidsyrke. Jeg trodde ikke det var det politikerne ønsket, sier han.

KRITISK: Styrleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund sier mange innvandrere vil miste jobben, når antallet løyver har økt med rundt tre tusen, mens det før samlet var rundt 8000. Foto: Terje Pedersen / NTB

Om Frølich sier han:

– Jeg ser at de bruker en app og ikke taksameteret. Han er jurist og burde visst at det han holder på med er ulovlig. Det er den laveste prisen av tilbudet og det som står på taksameteret som skal betales.

Agder Taxi er franchisedeltager i 07000 Mobility. Administrerende direktør Jan Valeur i 0700 Mobility sier de ikke er imot konkurranse.

– Det var to etablerte aktører i Kristiansand før Ridel kom. Jeg kan ikke si at markedet har blitt veldig endret. Vi har utviklet nye markedskonsepter tilpasset dagens behov.

Han legger til:

– Frølich sier taksameter er unødvendig. Nei, det er verktøyet som sporer pengestrømmene, så det er et veldig viktig kontrollverktøy.

Ap varsler omkamp

Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Ap, sier de vil gjøre endringer hvis de kommer i regjering.

OMKAMP: Sverre Myrli i Ap sier det blir omkamp om taxifrisleppet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi mener det bør være fylkeskommunal antallsregulering av drosjeløyver med kvalifikasjons- og vandelskrav til løyvehaver. Dessuten bør drosjepolitikken være basert på kontroll- og innrapporteringssystemer med samme funksjonalitet som dagens taksameter-ordning.

Myrli vil dessuten ha tilbake generell driveplikt for de som har løyve.

– Vi ønsker ikke en utvikling der utenlandske app-selskaper skal styre drosjemarkedet.