ENORM CYSTE: Overlege og gynekolog ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Jenny Alvirovic, viser frem den 15,6 kilo tunge cysten som ble operert ut.

Fjernet cyste på over 15 kilo: − Største jeg har sett

Ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus fjerner de daglig cyster på eggstokkene. Men tilbake på jobb etter sommerferien, måtte gynekolog Jenny Alvirovic fjerne en uvanlig stor en.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Dette er den største jeg har sett. Det er heldigvis sjelden at de blir så store, sier overlege og gynekolog ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Jenny Alvirovic.

Kvinneklinikken har lagt ut et bilde på sin Instragram-profil, hvor Alvirovic fornøyd holder cysten på 15,6 kilo. I innlegget skriver de følgende:

«Back to business! Sommerferien er over, og vi er tilbake i full drift igjen. Her er en meget fornøyd gynekolog Jenny Alvirovic med dagens fangst; en massiv ovarialcyste. Godt å bli kvitt».

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Alvirovic forteller at det er svært vanlig med cyster på eggstokkene, og at de nærmest daglig fjerner dette ved klinikken.

– Noen ganger vokser de seg veldig store, og vi fjerner slike som dette bare av og til.

Noen kvinner kan bli gående med cyster på størrelse med denne, fordi man ikke har tenkt på at det kan være en cyste, sier overlegen.

– Fordi de vokser så sakte, kan man vende seg litt til det. På et tidspunkt får man det sjekket, og da skjønner man at det ikke skulle vært der.

De fleste cyster på eggstokkene er små, ufarlige og går bort uten behandling. Større cyster kan føre til ubehag eller smerte. En sjelden gang kan årsaken til cyste på eggstokken være eggstokkreft. Dette oppstår hyppigere hos eldre kvinner, skriver Helsenorge på sine sider.

Hos eldre kvinner finner man kreft i mindre enn 1 av 1000 enkle cyster.

Alvirovic sier at det gikk fint med pasienten som fikk operert ut cysten, og at det i de fleste tilfellene ikke er de store cystene som er ondartet, altså som utvikler kreftceller.

– Retningslinjene er at vi fjerner alle cyster over åtte centimeter, for å utelukke muligheten for at det utvikler seg til noe uønsket.

Klinikken har ikke statistikk på hvor ofte de fjerner så stor cyster som den de har lagt ut bilde av, men overlegen anslår at det er noen ganger i året.

– Det kan være en stor operasjon å fjerne en så stor cyste. Vi er veldig glade når vi får fjernet dem på en god måte og pasienten har det bra. Det at de får fjernet en så stor cyste er til glede for både pasient og oss, sier Alvirovic.