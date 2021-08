OSLO S: Det var rimelig stille på Oslo S tirsdag ettermiddag.

Store forsinkelser etter togstans på Oslo S - ber reisende finne alternativ transport selv

Vy advarer om store forsinkelser når folk skal reise hjem tirsdag ettermiddag, og ber reisende selv finne alternative transportmidler: - Bare reis hvis du absolutt må, sier kommunikasjonssjef i Vy, Tiril Helgesen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 15 er det fortsatt full stans i togtrafikken på Oslo S.

– Togstansen medfører store forsinkelser utover ettermiddagen og nå i rushtiden. Folk må beregne god tid om de skal ut og reise, og bare reise hvis du absolutt må, sier kommunikasjonssjef i Vy, Tiril Helgesen til VG.

Hun sier at de «jobber på spreng» med å finne alternativ transport, men at det er krevende. De anbefaler derfor folk å selv finne alternative reisemåter og transportmidler.

Til VG sier Bane Nord at det er en jordfeil som har forårsaket stansen.

– Det er en jordfeil som går på hele Oslo S og stasjonen er helt stengt og sperret for trafikk. Det blir kjørt tog helt til frem til Skøyen og Lillestrøm, sier pressevakt Dag Svinsås til VG klokken 12.35.

Han sier videre at de foreløpig ikke er sikre på om det er samme feil som det ble meldt om tirsdag morgen.

– Vi har signalmontører ute og vi jobber tett mellom toglederne og signalmontørene, fortsetter han.

INNSTILT: Det var innstilt over hele linja på info tavlene på Oslo S

Ifølge Svinsås er jordfeil en type feil som er vanskelig å lokalisere, men når de finner den skal de klare å reparere den ganske fort.

– Hva er årsaken til at det skjer en slik feil?

– Det vet vi ikke.

– Vi er veldig leie oss for at det berører de reisende, men dette går på signalsystemet.

Svinsås sier videre at de som regel har «ganske god» oversikt over de vanligste jordfeilområdene, men siden det er en systemfeil, er det vanskeligere å avklare hvilket området den går på.

– Har du et tidsestimat på nå trafikken er oppe igjen?

– Vi har ikke det, beklager. Vi jobber for at det skal gå minst mulig ut over passasjerene. Men det er en dårlig dag.

Disse linjene er berørt: