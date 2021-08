Student vant mot staten - kan få konsekvenser for flere

Sykepleierstudenten ble nektet praksisplass grunnet tidligere rusmisbruk. Nå har hun fått medhold i retten - og advokat mener dommen bør få konsekvenser for all klagebehandling av studenter.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Dommen falt tidligere i august og ble først omtalt av Forskerforum. Kunnskapsdepartementet opplyser til VG at de ikke vil kommentere saken fordi de vurderer om den skal ankes eller ei. Dermed er dommen ennå ikke rettskraftig.

Studenten kom inn på en høyskole i Norge og startet på sykepleierstudie i fjor høst. Da hun skulle ut i praksis, og rutinemessig måtte levere politiattest - startet problemene.

– Hun er domfelt for narkotikarelaterte lovbrudd i 2013 og 2014, men har vært rusfri i snart fire år. Skoleledelsen innstilte på at hun likevel skulle få praksis, men den lokale nemnda sa nei. Det samme sa Felles klagenemnd da saken endte der. Jeg er veldig bekymret for hvordan disse studentsakene blir saksbehandlet - og mener dommen må få konsekvenser, sier advokat Odd Arild Helland, som har representert studenten i retten.

Advokat Odd Arild Helland har bistått sykepleierstudenten.

– Standardisert

Han reagerer særlig på at klagesaker behandles på flere nivåer uten at noen snakker med studentene. Disse sakene behandles på omtrent samme måte som fuskesakene VG har omtalt. Les mer om det her.

– Utestengelse fra praksisplass- og i realiteten studiet - er et sterkt inngrep i studentenes rettigheter og det fremstår i så måte påfallende at det treffes avgjørelser med såkalte individuelle vurderinger uten en gang å ha snakket med vedkommende student, sier han.

Sykepleierstudenten ble nektet praksisplass. Hvis dommen blir stående, får hun fullføre studiet som planlagt.

Han mener klagenemndene i stor grad lener seg på standardiserte formuleringer som de kopierer fra sak til sak, uten at de undersøker tilstrekkelig hva de konkrete sakene handler om.

– Klagenemndenes vedtak bærer mer preg av generelle og standardiserte betraktninger enn individuelle og konkrete drøftelser.

– Den eneste samtalen studenten hadde i sakens anledning forut for tingrettens behandling av saken, var med skolens ledelse som for øvrig gikk inn for at hun skulle få fortsette. Nemndene som sa nei snakket aldri med henne, sier Helland.

– Betenkelig

Ifølge Helland vurderte de å legge ned påstand om saksbehandlingsfeil men droppet det fordi det ville skape ytterligere utsettelser for studiene.

– Det er betenkelig at de studentene som ikke orker å ta saken videre i rettsapparatet trolig ikke opplever tilstrekkelig rettssikkerhet. Uansett forsinkes studentens studieprogresjonen, idet prosessen raskt tar opp mot et års tid. Den menneskelige og økonomiske kostnaden ved utsatte studier er det studenten selv som må ta, sier han.

Nå ber han om at myndighetene ser nærmere på måten studentenes klagesaker behandles på, der de risikerer utestengelse.

– Hva konkret mener du bør endres?

– Et minstekrav må være at nemndene snakker med studenten selv. I tillegg bør det åpnes opp for å føre et begrenset antall vitner for å belyse saken om nødvendig. Tingretten er også tydelig på at saken er vesentlig bedre opplyst nå, hvilket jeg oppfatter som en indirekte kritikk av saksbehandlingen i nemndene, svarer han.