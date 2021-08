FORSIKTIG: Finn Helge Quist drar ikke på restaurant eller kino fordi han er redd for å bli smittet av coronaviruset. Han handler kun på dagligvarebutikken på kveldstid for å unngå trengsel. Foto: Privat

Fullvaksinerte Finn Helge (59) frykter gjenåpning: − Vi er den «glemte gruppen»

Finn Helge Quist har levd med redsel gjennom hele pandemien. Da han fikk vaksinedose nummer to trodde han faren var over, men nå er han mer bekymret enn noen gang.

Tidligere i uken sa statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie at det ligger an til at vi kan klemme og danse og leve helt normalt igjen i løpet av neste måned, og fredag ble det kjent at gjenåpningen fremskyndes med to uker.

Dette gjør Finn Helge Quist (59) bekymret. Han fikk nye lunger i 2010, og må ta immunhemmende medisiner for resten av livet. Hvis Quist blir smittet av coronaviruset kan han bli alvorlig syk.

– Vi er den «glemte gruppen». Jeg kan ikke dele gleden med resten av befolkningen, sier Quist til VG.

Han er fullvaksinert, men har ikke antistoffer. VG har fått tilgang til dokumentasjon som bekrefter dette.

– Det er en katastrofe. Jeg må låse meg inne frem til jeg har fått dose nummer tre. Det handler om liv og død, sier han.

Etter vaksinasjon vil antistoffene først og fremst bidra til å beskytte mot at en infeksjon etablerer seg i kroppen – se faktaboks under:

Slik fungerer vaksinen Både virusnøytraliserende antistoffer, og T-celler (såkalt cellemediert immunitet, CMI) ser ut til å være viktig i forsvaret mot SARS-CoV-2-viruset.

Etter vaksinasjon vil antistoffene først og fremst bidra til å beskytte mot at en infeksjon etablerer seg i kroppen.

T-cellene vil på sin side bidra til å beskytte mot et alvorlig sykdomsforløp om infeksjonen først er etablert.

Det er derfor viktig at en covid-19-vaksine stimulerer både produksjon av antistoffer og T-celler.

De fleste godkjente virusvaksiner virker hovedsakelig ved at de stimulerer til produksjon av virusnøytraliserende antistoffer.

Full effekt inntrer vanligvis omtrent to uker etter fullvaksinering. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

– Ekstrem belastning

Quist kjenner flere som er i en lignende situasjon. Ifølge han er mange frustrerte og har gått helt i kjelleren.

– Delta-varianten gjør oss enda mer utsatt. Jeg har levd med redsel gjennom hele pandemien. Når samfunnet åpner opp igjen blir det enda verre, sier han.

En amerikansk studie har funnet at 54 prosent dannet antistoffer én måned etter vaksinedose to. Data for nyretransplanterte i Norge viser at om lag 30 prosent danner antistoffer etter to vaksinedoser.

Quist drar ikke på restaurant eller kino fordi han er redd for å bli smittet av coronaviruset. Han handler kun på dagligvarebutikken på kveldstid for å unngå trengsel.

– Jeg er nesten bare hjemme, og treffer kun personer som er fullvaksinerte, og selv de kan smitte. Det er en ekstrem belastning, sier han.

– Bekymret

– Jeg er spent på om en pasient med lunge- eller hjertesvikt vil tåle deltasmitte. Vi ser ikke sjelden at fullvaksinerte voksne blir syke. Jeg er litt bekymret, sier Nils Henrik Holmedahl til VG.

Han er avdelingsoverlege og smittevernansvarlig lege ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) sitt sykehus ved Gardermoen. LHL-sykehuset har pasienter med alvorlig hjerte- og lungesykdom, blant annet covid-pasienter på rehabiliteringsopphold.

– Når samfunnet åpnes, skal vi være klare over at noen grupper i samfunnet fortsatt må passe seg. De blir fort glemt, sier han.

BEKYMRET: Nils Henrik Holmedahl er avdelingsoverlege og smittevernansvarlig lege ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) sitt sykehus ved Gardermoen. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Holmedahl synes det er vanskelig å si om de i risikogruppen – se faktaboks under – bør få vaksinedose nummer tre, men at det var potensielt livsfarlig for dem å ikke være vaksinert i det hele tatt.

– Hvis noen skal få en tredje vaksinedose, er det de i risikosonen, for eksempel de som har gjennomgått en lungetransplantasjon. Vi vet hvor syke de kan bli.

Fredag skrev det amerikanske helsedirektoratet (FD) i en pressemelding at de har godkjent bruk av en tredje dose med vaksiner av Pfizer og Moderna for personer med nedsatt immunforsvar.

– Personer som har gjennomgått organtransplantasjon, eller personer med lignende svekket immunforsvar, skal nå få en ekstra dose, sier FDA-talsperson Abby Capobianco.

I juli gikk startskuddet for en helt ny studie ved Oslo universitetssykehus som skal se på effekten av en tredje dose med coronavaksine. 262 nyretransplanterte og 20 levertransplantere fikk en tredje dose i juli.

– Vi har målt antistoff-nivåene til pasientene en god stund, og vi vet det er mange som responderer dårlig. For dem haster det med å se hva vi kan gjøre for å forbedre responsen. Det er skummelt for disse å gå rundt og vite at man ikke er beskyttet, sa Immunolog Fridtjof Lund-Johansen til VG i juli.

Resultater fra denne studien forventes klare i slutten av august.

Det er minst 5000 personer i Norge som er immunsupprimerte (demping av immunsystemets funksjon), ifølge Lund-Johansen.