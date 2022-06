NATTEVAKT: Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun var på jobb på Behandlingssenteret Små Enheter i Vollen i Asker. Bildet er gjengitt med familiens tillatelse.

Gjenåpner Vollen-saken: Tvil om tilregnelighet

Barnet som ble dømt for å ha drept en ansatt ved en barnevernsinstitusjon får saken sin gjenopptatt.

Gjenopptakelseskommisjonen opplyser torsdag at de i går besluttet å gjenåpne den såkalte Vollen-saken.

– Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, heter det i en pressemelding.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken, opplyser kommisjonen.

Det var i oktober 2014 at sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept av en beboer ved institusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

Barnet, som var 15 år på gjerningstidspunktet, ble tiltalt og dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 15-åringen erkjente drapet, men ikke overlegg. Sakkyndige mente jenta var tilregnelig da drapet ble begått.

15-åringen ble det første barnet i norsk rettshistorie til å bli dømt til forvaring.

Ifølge Aftenposten skiftet barnet juridisk kjønn for noen år siden.

Dommen lød på ni år med seks års minstetid, og ble anket på stedet. Juryen i lagmannsretten mente barnet var tilregnelig og fant ham skyldig i drap.

Under sine prosedyrer for lagmannsretten, ba forsvareren juryen om å kjenne barnet utilregnelig slik at det kunne bli overført til helsevesenet for å bli behandlet for psykose.

Lagmannsretten opprettholdt forvaringsdommen på ni år med seks års minstetid. Saken ble anket til Høyesterett for både lovanvendelse, saksbehandling og straffeutmåling.

Høyesterett besluttet kun å vurdere straffeutmålingen og konkluderte den 9. februar 2017 med å forkaste anken, og barnet måtte sone forvaringsstraffen.

De ni årene har nå gått, og det var i den forbindelse retten oppnevnte to nye sakkyndige, ifølge Aftenposten. De konkluderer med at barnet forverret seg merkbart fra det var nettopp rundt 11 år, og konkluderer med at drapsdømte er paranoid schizofren.

Tidligere i juni ble det kjent at statsadvokaten hadde bedt om gjenåpning etter den nye sakkyndig-vurderingen.

Både forsvareren og statsadvokaten ba da om gjenåpning av saken.

– Først og fremst kjenner jeg på stor lettelse over at en dom som jeg hele tiden har ment var uriktig, ser ut til å bli gjenopptatt, sa forsvarer Cecilie Nakstad til TV 2.

Aktor i saken, statsadvokat Erik Førde, sa at de stolte på fagfolkene.

– Etter vårt beste skjønn landet vi på det vi mente var riktig, og domstolene var enige med oss. Nå kan det se ut som både påtalemyndigheten og domstolene har tatt feil i det spørsmålet, sa Førde.