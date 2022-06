Loen-skredet: Sender bakkemannskaper inn

Politiet jobber fortsatt med å undersøke om alle har kommet seg trygt ut av skredområdet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hittil har det ikke vært trygt å sende bakkemannskaper inn, men lørdag formiddag har et mindre område på motsatt side av elven der skredet har vært utløst blitt vurdert som trygt av geolog.

– Mannskap vil dermed starte med overflatesøk i dette området, skriver politiet i en pressemelding.

En mann, en kvinne og et barn i samme familie ble lettere skadet i skredet, som gikk mellom Kjenndalsstova og Kjenndalsbreen i 13.30-tiden fredag. Ingen personer er så langt meldt savnet.

Vitnebeskrivelser gjør imidlertid at politiet har vært bekymret for noen utenlandske turister, som ikke var gjort rede for. Lørdag formiddag har politiet fått oversikt over flere av disse.

– Men ut ifra vitneobservasjoner er det fortsatt noen som ikke er gjort rede for. Politiet vil jobbe videre med å undersøke om alle har kommet seg trygt ut av området.

Politiet har også lagt ut en melding på engelsk der de ber folk som vet at de har hatt familie eller venner i området, kan kontakte politiet.

Ordfører Per Kjøllesdal, som også er en del av krisestaben for skredet, sier til VG at det er naturlig at politiet følger opp samtaler de har hatt med folk som har gjort observasjoner i området før- og under skredet.

– Men dette er nok i kategorien å følge opp alle mulige løse tråder, sier ordføreren til VG lørdag formiddag.

Han forteller om det vanligvis er forholdsvis stor trafikk av både syklister, gående, bilister og busspassasjerer på Kjenndalsvegen i juni.

– Det er også ganske vanlig at det går skred i fjellene i Loen. Men disse går vanligvis tidligere på året. Det ligger igjen uvanlig store snømengder i fjellet i år, forklarer ordføreren i Stryn kommune, som omfatter Loen.

ERFAREN SJÅFØR: Reinhardt Sørgård (67) er bussjåføren som nesten kjørte inn i det store snøskredet i Loen fredag. Han satte turbussen i revers og rygget så raskt og kontrollert han kunne, da han oppdaget raset oppe i fjellsiden.

Bussjåfør Reinhardt Sørgård (67) havnet midt i dramaet da raset fra fjellsiden dundret ned foran bussen.

– Det var helt vanvittig. Hele fjellsiden kom jo ned. Jeg så bare en mørk vegg foran oss. Det føk snø og steiner like foran oss, sier Sørgård som hadde med seg tolv pensjonister i turbussen.

Han «brøt» bussen i revers så raskt han kunne – og fikk rygget til et tryggere oppholdssted et stykke unna det brede skredet.

– Det var bare å rygge. Her var det om å gjøre å komme seg unna, sier Sørgård.

– Utrolig flaks

Han har opplevd mye både som tidligere lensmann og bussjåfør de senere årene. Men fredagens opplevelse var litt vel dramatisk, mener den nøkterne nordfjordingen fra Raudeberg ved Måløy.

– Hadde vi ikke stoppet for at to damer absolutt skulle ta bilder, så hadde bussen blitt tatt. Vi hadde nok utrolig flaks, reflekterer Sørgård dagen etter at det 400 meter brede snøskredet tok med seg både fjellsiden og deler av veien i Loen.

Han mener at hvis turbussen bare hadde vært et lite halvminutt lenger fremme på veien i Kjenndalen, så hadde den blitt tatt av raset.

Han stoppet bussen for fotografering anslagsvis i et par minutter før han kjørte videre cirka et halvt minutt. Så «oppdaget» de som satt inne i bussen skredet.

Cruiseskip-anløp

OLDEN: Cruiseskip i Olden fotografert fra fjellet Hoven på toppen av Loen Skylift sommeren 2019.

Sørgård ble først intervjuet av lokalavisen Fjordingen fredag ettermiddag. Fredag kveld opplyste politiet at de hadde kontroll på 44 personer som var i området da skredet gikk.

– På denne tiden av året ligger det ofte cruiseskip i nabobygda Olden. Det medfører jo stor busstrafikk i distriktet når cruisepassasjerene skal se naturen. Men denne ettermiddagen da snøskredet gikk, var det ingen cruiseskip og liten trafikk der. Heldigvis, sier Sørgård.

Sørgård, som har mange år bak seg som lensmann, er imponert over hvordan passasjerene tok hendelsen.

– De var fantastisk rolige.

Så en brun sky

Emma Bakke (81) fra Deknepollen ved Måløy var en av damene som satt i bussen. Hun sier til VG at hun først ikke helt forsto hva som skjedde.

– Jeg satt rett bak sjåføren. Jeg forsto ikke helt hva som skjedde med det samme. Plutselig så jeg en brun sky. Da rygget bussjåføren det han var kar om, beskriver Bakke.

Pensjonistene skulle egentlig spise middag i Stryn klokken 14 fredag. Men det ble ingenting av. I stedet fikk de se Briksdalsbreen, som var turens hovedmål. Og de fikk oppleve et snøskred på farlig nært hold.

– Det var virkelig en dramatisk opplevelse. Hadde vi kjørt bare kort tid før fra den fotograferingen, så hadde bussen blitt tatt av raset, sier Bakke.